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Что стало с актерами культового сериала "Рабыня Изаура": 41 год спустя

18.10.2017 22:28
Рейтинг 9.8

Тысячи советских людей были прикованы к экранам телевизоров в 1988 году, когда в СССР впервые показали 5 серий бразильской драмы "Рабыня Изаура". Наши мамы и бабушки до сих пор сочувствуют главной героине, покорившей сердца зрительниц 41 год назад. История борьбы за любовь и свободу оказалась невероятно близка жительницам союза, строившим отношения в непростые времена.

"Рабыня Изаура" - бразильский сериал, снятый в 1976 году по роману Бернарда Гимарайнша (издан в 1875 году). В основу произведения легла тяжелая тема того времени - рабство, отмена которого произойдет только в 1888 году. Сюжетная линия выстроена вокруг жизни рабыни-Изауры, которая оказалась не по своей воли втянута в любовные перипетии.

"Рабыня Изаура" - бразильский сериал, снятый в 1976 году по роману Бернарда Гимарайнша (издан в 1875 году). В основу произведения легла тяжелая тема того времени - рабство, отмена которого произойдет только в 1888 году. Сюжетная линия выстроена вокруг жизни рабыни-Изауры, которая оказалась не по своей воли втянута в любовные перипетии.

Изначально оригинал сериала состоял из 100 серий, продолжительность одной - 25 минут. Киноновелла превратилась в одну из самых тиражируемых на ТВ. Для того времени это оказалось слишком долго, поэтому сериал перемонтировали до 30 серий, которые и начали демонстрировать в СССР в 1988 году. Однако показ растянули на несколько лет. Позже по просьбам зрителей сериал еще не раз крутили на телеканалах В-6, ТНТ, Домашний.

Изначально оригинал сериала состоял из 100 серий, продолжительность одной - 25 минут. Киноновелла превратилась в одну из самых тиражируемых на ТВ. Для того времени это оказалось слишком долго, поэтому сериал перемонтировали до 30 серий, которые и начали демонстрировать в СССР в 1988 году. Однако показ растянули на несколько лет. Позже по просьбам зрителей сериал еще не раз крутили на телеканалах В-6, ТНТ, Домашний.

1. Луселия Сантус — Изаура дус Сантус
Исполнительница главной роли начала карьеру еще в 14 лет, сыграв в пьесе "Дон Кихот" и заявив о своем таланте. Сегодня актрисе 60 лет, и жизнь после сериала сложилась весьма успешно. Ее не раз приглашали в популярные бразильские сериалы: "Глупый Купидон", "Живая вода", "Война полов". Также она снималась и в кино. В 1980 году Луселия даже позировала для местного "Playboy". Она была замужем за дирижером Джоном Нешлингом, от брака есть сын — актер Педро Нешлинг. По вероисповеданию Луселия Сантус — буддистка.

1. Луселия Сантус — Изаура дус СантусИсполнительница главной роли начала карьеру еще в 14 лет, сыграв в пьесе "Дон Кихот" и заявив о своем таланте. Сегодня актрисе 60 лет, и жизнь после сериала сложилась весьма успешно. Ее не раз приглашали в популярные бразильские сериалы: "Глупый Купидон", "Живая вода", "Война полов". Также она снималась и в кино. В 1980 году Луселия даже позировала для местного "Playboy". Она была замужем за дирижером Джоном Нешлингом, от брака есть сын — актер Педро Нешлинг. По вероисповеданию Луселия Сантус — буддистка.

2. Рубенс ди Фалку — Леонсио Алмейда
По сериалу Леонсио - сын Эстер и командора Орасиу Корреа ди Алмейда (владельца плантации, на которой разворачивается действие сериала). Он избалованный мальчишка, который привык получать то, что хочет, поэтому он добивается внимания приглянувшейся ему Изауры, хотя и портит тем самым ей жизнь. Исполнитель роли Леонсио, Рубенс ди Фалку, скончался в 2008 году в возрасте 76 лет. Карьеру он начал с участия в любительских постановках в Бразилии, обрел популярность благодаря злодею в "Рабыне Изауре", но и после этой роли получал хорошие предложения.

2. Рубенс ди Фалку — Леонсио Алмейда По сериалу Леонсио - сын Эстер и командора Орасиу Корреа ди Алмейда (владельца плантации, на которой разворачивается действие сериала). Он избалованный мальчишка, который привык получать то, что хочет, поэтому он добивается внимания приглянувшейся ему Изауры, хотя и портит тем самым ей жизнь. Исполнитель роли Леонсио, Рубенс ди Фалку, скончался в 2008 году в возрасте 76 лет. Карьеру он начал с участия в любительских постановках в Бразилии, обрел популярность благодаря злодею в "Рабыне Изауре", но и после этой роли получал хорошие предложения.

3. Эдвин Луизи — Алвару Сантана ди Соуза
В сериале Эдвин играет миллионера, который спасает Изауру. Сегодня актеру 70 лет, он никогда не был женат, нет детей. С коллегами по сериалу "Рабыня Изаура" снялся в другой не менее популярной теленовелле "Во имя любви". Продолжает заниматься актерской деятельностью и по сей день.

3. Эдвин Луизи — Алвару Сантана ди СоузаВ сериале Эдвин играет миллионера, который спасает Изауру. Сегодня актеру 70 лет, он никогда не был женат, нет детей. С коллегами по сериалу "Рабыня Изаура" снялся в другой не менее популярной теленовелле "Во имя любви". Продолжает заниматься актерской деятельностью и по сей день.
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