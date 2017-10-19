Самые первые секс-символы в мировом кино Рейтинг 9.9 19 октября 1944 года состоялся дебют Марлона Брандо на сцене Бродвея. Брандо стремительно ворвался в мир кинематографа, дав знать о себе критикам и зрителям, уже второй ролью в карьере: фильм "Трамвай "Желание"" принес Брандо номинацию на "Оскар" и известность по всему миру. Миллионы молодых людей во всем мире подражали ему, копировали его стиль, а женщины были готовы бежать за ним на край света. С самого основания киноимперии Голливуда среди актеров выделялись те, которые привлекали зрителей не только актерским дарованием, но и необыкновенной привлекательностью и харизмой. Представляем вам самых первых секс-символов в кино. Марлон Брандо.

Один из величайших актеров в истории, мужчина сыграл порядка 45 ролей и разбил сердца тысячам женщин. Ещё в 11 лет Брандо увлёкся кино и твёрдо решил стать актёром. Брандо стремительно ворвался в мир кинематографа, дав знать о себе критикам и зрителям, уже второй ролью в карьере — Стэнли Ковальски в экранизации знаковой пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай „Желание“». Уже к середине 50-х Марлон стал настоящим секс-символом десятилетия. Самые выдающиеся работы Брандо - "Крестный отец", "Последнее танго в Париже" (где актер предстает в очень откровенных сценах), "Супермен" и "Апокалипсис сегодня". В 80-е годы он ушел из кино, лишь изредка снимался в ролях второго плана. Личная жизнь Брандо складывалась не так радужно, как актёрская карьера. У него было немного друзей (сам он считал настоящим и лучшим другом только Джека Николсона), а многие окружающие называли его «человеком с тяжёлым характером».

На фото: Марлон Брандо и Джек Николсон 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров