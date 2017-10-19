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Самые первые секс-символы в мировом кино

18.10.2017 11:05
Рейтинг 9.9

19 октября 1944 года состоялся дебют Марлона Брандо на сцене Бродвея. Брандо стремительно ворвался в мир кинематографа, дав знать о себе критикам и зрителям, уже второй ролью в карьере: фильм "Трамвай "Желание"" принес Брандо номинацию на "Оскар" и известность по всему миру. Миллионы молодых людей во всем мире подражали ему, копировали его стиль, а женщины были готовы бежать за ним на край света. С самого основания киноимперии Голливуда среди актеров выделялись те, которые привлекали зрителей не только актерским дарованием, но и необыкновенной привлекательностью и харизмой. Представляем вам самых первых секс-символов в кино.

Марлон Брандо.
Один из величайших актеров в истории, мужчина сыграл порядка 45 ролей и разбил сердца тысячам женщин. Ещё в 11 лет Брандо увлёкся кино и твёрдо решил стать актёром.

Марлон Брандо.Один из величайших актеров в истории, мужчина сыграл порядка 45 ролей и разбил сердца тысячам женщин. Ещё в 11 лет Брандо увлёкся кино и твёрдо решил стать актёром.

Брандо стремительно ворвался в мир кинематографа, дав знать о себе критикам и зрителям, уже второй ролью в карьере — Стэнли Ковальски в экранизации знаковой пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай „Желание“». Уже к середине 50-х Марлон стал настоящим секс-символом десятилетия.

Брандо стремительно ворвался в мир кинематографа, дав знать о себе критикам и зрителям, уже второй ролью в карьере — Стэнли Ковальски в экранизации знаковой пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай „Желание“». Уже к середине 50-х Марлон стал настоящим секс-символом десятилетия.

Самые выдающиеся работы Брандо - "Крестный отец", "Последнее танго в Париже" (где актер предстает в очень откровенных сценах), "Супермен" и "Апокалипсис сегодня".

Самые выдающиеся работы Брандо - "Крестный отец", "Последнее танго в Париже" (где актер предстает в очень откровенных сценах), "Супермен" и "Апокалипсис сегодня".

В 80-е годы он ушел из кино, лишь изредка снимался в ролях второго плана.

В 80-е годы он ушел из кино, лишь изредка снимался в ролях второго плана.

Личная жизнь Брандо складывалась не так радужно, как актёрская карьера. У него было немного друзей (сам он считал настоящим и лучшим другом только Джека Николсона), а многие окружающие называли его «человеком с тяжёлым характером».
На фото: Марлон Брандо и Джек Николсон

Личная жизнь Брандо складывалась не так радужно, как актёрская карьера. У него было немного друзей (сам он считал настоящим и лучшим другом только Джека Николсона), а многие окружающие называли его «человеком с тяжёлым характером». На фото: Марлон Брандо и Джек Николсон
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