Самые первые секс-символы в мировом кино

Марлон Брандо.
Один из величайших актеров в истории, мужчина сыграл порядка 45 ролей и разбил сердца тысячам женщин. Ещё в 11 лет Брандо увлёкся кино и твёрдо решил стать актёром.
Брандо стремительно ворвался в мир кинематографа, дав знать о себе критикам и зрителям, уже второй ролью в карьере — Стэнли Ковальски в экранизации знаковой пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай „Желание“». Уже к середине 50-х Марлон стал настоящим секс-символом десятилетия.
Самые выдающиеся работы Брандо - "Крестный отец", "Последнее танго в Париже" (где актер предстает в очень откровенных сценах), "Супермен" и "Апокалипсис сегодня".
В 80-е годы он ушел из кино, лишь изредка снимался в ролях второго плана.
Личная жизнь Брандо складывалась не так радужно, как актёрская карьера. У него было немного друзей (сам он считал настоящим и лучшим другом только Джека Николсона), а многие окружающие называли его «человеком с тяжёлым характером».
На фото: Марлон Брандо и Джек Николсон