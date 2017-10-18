Эволюция мобильных телефонов премиум класса Рейтинг 9.7 Мобильный телефон давным-давно стал не только аппаратом для связи, но ещё и показателем статуса — чем круче у владельца «труба», тем лучше и успешнее он в глазах окружающих. В какой-то момент ведущие компании поняли эту закономерность и запустили производство не просто устройств бизнес-класса, а настоящих сокровищ из золота и с кожаной отделкой. Мы вспомнили, как менялись драгоценные телефоны — от почившего Vertu до бриллиантовых iPhone. История золотых (во всех смыслах) телефонов началась с Vertu, а точнее, тогда ещё финской Nokia: компания задумалась, как будет выглядеть аппарат, если «отпустить» бюджет его производства. Для этого в Англии создали филиал, назвали Vertu и принялись творить. В 2002 году в Музее современного искусства в Париже представили первый люксовый телефон — Vertu Signature. Не просто «звонилка», а представительский аксессуар: устройство отделано кожей, золотые вставки апробированы. Vertu дала знать, что продаёт ещё и сервис: персональному консьержу можно было поручить заказ авиабилетов или спросить где находится ближайший бутик часов Rolex. Signature стал большим хитом среди обеспеченной публики. А популярность этого телефона в России отметило даже издание Кембриджского университета. На фото — Signature Cobra Limited Edition стоимостью примерно $360000: корпус с декоративной змеёй усыпан золотом и бриллиантами. Такая версия вышла совсем недавно, но на базе Signature, который технически и в 2002-м не хватал звёзд с неба: скромный TFT-экран на 128×160 пикселей, простая батарея и антенна. Раскладушка Panasonic GD87, появившаяся в том же 2002 году, уже умела щёлкать цифровые фото, да и экран был побольше. Эксклюзивный телефон — вовсе не обязательно россыпь драгоценных камней по стальному корпусу. Сравнительно недорогая модель Bang & Olufsen Serene стоила €1000 и напоминала пудреницу. Но на этом чудачества не заканчивались: доступ к «симке» и батарее открывался только специальной отвёрткой, а зрачок камеры смотрел в сторону. Первый кнопочный телефон, вошедший в книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой, купил за миллион евро пожелавший остаться неизвестным русский бизнесмен. Внешнее убранство утончённого Goldvish Le Million видно на фото, но и внутри много интересного для 2006 года. Камера, FM-радиоприёмник, поддержка карт памяти на 2 ГБ и MP3-плеер позволявший перебрасывать треки по Bluetooth. 1-56-1011-14далее Твитнуть Новости наших партнеров