Женщины, которые вышли замуж за маньяков Рейтинг 9.3 Недавно СМИ всколыхнула история девушки по имени Елена, которая вышла замуж за украинского маньяка Сергея Ткача и родила от него дочь. Но на самом деле Елена — далеко не единственная женщина, решившая связать судьбу с серийным убийцей. Елена Ткач, жена маньяка Сергея Ткача

«Пологовский маньяк» Сергей Ткач совершил самую долгую по времени серию убийств на территории бывшего СССР — она продлилась 25 лет, с 1980 по 2005 год. В качестве жертв маньяк выбирал девочек и девушек в возрасте от 9 до 17 лет. Всех их Ткач насиловал, а затем душил. Количество доказанных преступлений — 37, сам же Ткач признался, что изнасиловал и убил 107 человек. Но это не помешало молодой жительнице Ярославля Елене влюбиться в осужденного на пожизненное заключение маньяка, который старше нее почти на 40 лет. По словам Елены, она влюбилась в Ткача еще школьницей, увидев передачу о маньяке по телевизору. А потом долгие 8 лет пыталась его найти. Чуть больше полутора лет назад Елене удалось добиться свидания с Ткачом. Они поженились. В этом году у них родилась дочь, которую воспитывают родители Елены. Что интересно, отец Елены — психиатр, и, конечно, брак дочери с маньяком, педофилом и убийцей представить себе не мог. Сама же Елена, которая всего трижды виделась со своим мужем, планирует добиться пересмотра дела Ткача и надеется, что его выпустят на свободу. Она уверена, что ни ей, ни ребенку ничего не грозит. Наталья, невеста «Битцевского маньяка» Александра Пичушкина

«Битцевский маньяк», по его собственному признанию, убил 60 человек. Следствие доказало 48 эпизодов. Сначала Пичушкин убивал бомжей и алкоголиков, которые, по его мнению, были недостойны жить, а потом переключился на знакомых и случайных прохожих. Своих первых жертв он спаивал водкой и в бессознательном состоянии бросал в коллекторы, где люди тонули. Затем начал убивать людей ударом молотка по голове. В 2007 году Александра Пичушкина признали ограниченно вменяемым и приговорили к пожизненному заключению с обязательным прохождением курса психиатрического лечения по месту пребывания. На этом, казалось бы, его история закончилась. Но оказалось, что есть женщина, готовая выйти за него замуж. Наталья с детства увлекалась историями маньяков и, по ее признанию, знала биографию Чикатило наизусть. В старших классах девушка начала писать письма в тюрьмы: в собеседники она выбирала «одноразовых» убийц — тех, кто отнял только одну человеческую жизнь. По ее словам, ей было очень интересно узнать, как эти люди мыслят и что чувствуют. Потом ей стало интереснее общаться с маньяками. Но все же замуж девушка вышла не за серийного убийцу. Впрочем, брак не сложился: муж изменял Наталье с ее подругой. А после развода Наталья увидела по телевизору фильм про Пичушкина. И решила начать переписку с маньяком, о котором говорила вся страна. Адрес колонии, в которой сидит маньяк, Наталье удалось добыть только через два года. Пичушкин ответил на ее письмо. Примерно три года они переписывались, и вдруг Наталья поняла, что влюбилась в убийцу, и призналась ему в своих чувствах. В ответ маньяк сделал ей предложение. Но свидание Пичушкину так и не разрешили, а вскоре письма от Натальи перестали приходить. Сам Пичушкин утверждал, что все дело в администрации колонии, которая чинит препятствия любящим сердцам. Ведь Наталья снялась в телепрограмме и на всю страну объявила о своей любви к маньяку, а также желании выйти за него замуж. Может быть, она все-таки передумала? 1-56-9далее Твитнуть Новости наших партнеров