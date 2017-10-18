На что готовы актеры, чтобы лучше вжиться в роль Рейтинг 9.2 Не секрет, что многие талантливые актеры настолько преданы своему делу, что готовы на экстремальные испытания, лишь бы зритель произнес «Верю!». Мы вспомнили истории, когда желание попасть в образ стоило актерам здоровья, нервов, а иногда и жизни. Джонни Депп

«Страх и ненависть в Лас-Вегасе»

Чтобы поближе познакомиться со своим героем, журналистом Хантером С. Томпсоном, Джонни Депп на несколько месяцев переехал в его дом, где провел 4 месяца, изучая дневники о наркотических экспериментах репортера. Актер настолько точно воссоздал образ Томпсона, переняв его манеры и словечки, что ему понадобилось несколько месяцев после окончания съемок, чтобы вернуться к себе настоящему. С момента выхода фильма в 1998 году до самоубийства журналиста в 2005-м Джонни Депп и Хантер С. Томпсон оставались лучшими друзьями. м Шарлиз Терон

«Монстр»

Терон, которая вообще-то начинала карьеру в качестве модели, ради роли серийной убийцы и проститутки Эйлин Уорнос набрала 15 килограммов, а во время съемок брила брови и носила зубной протез. Старания окупились «Оскаром». Кристиан Бейл

«Машинист»

Для драмы «Машинист» Бейл сбросил 30 килограммов, доведя себя до истощения. Актер, который весил 55 килограммов, во время съемок питался одним яблоком и банкой консервированного тунца в день. По словам продюсеров картины, актер был готов истощать себя и дальше (при этом о медицинском контроле «диеты» речи не шло), но команда беспокоилась за здоровье Бейла и попросила его остановиться. Шиа Лабеф

«Ярость»

Лабеф, который по праву считается одним и самых серьезных и вдумчивых актеров, в полной мере проявил эти свои качества во время подготовки к съемкам в военной драме «Ярость» в 2014 году. То, что Шиа месяц прожил на военной базе, – еще цветочки. Он выбил себе зуб, изрезал ножом лицо, перестал мыться и сутками наблюдал, как умирают и погибают лошади. Леонардо Ди Каприо

«Выживший»

Согласившись на съемки в исторической драме «Выживший», Ди Каприо тем самым подписался прожить это время в аду. Да, мы уже знаем, что актер спал в туше лошади, чтобы приготовиться к съемкам небезызвестной сцены. Также Ди Каприо в одной из сцен ел сырое мясо бизона, что стало для актера двойным испытанием, потому что он вегетарианец. Болезненная реакция героя на поедания мяса — это настоящее состояние Лео, а не игра. Известно, что все мучения и лишения Лео окупились сторицей: он получил первый в карьере «Оскар» после нескольких неудачных номинаций. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров