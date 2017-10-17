10 Удивительных мест России Рейтинг 9.6 Россия занимает первое место в мире по площади своей территории - свыше 17 миллионов квадратных километров. Поэтому совсем неудивительно, что здесь множество необычных туристических направлений и интересных мест для посещения. Предлагаем вам рейтинг из десяти самых удивительных мест нашей необъятной Родины. Конечно, это далеко не все то интересное, что стоит посетить, в действительности таких мест на территории страны гораздо больше. 1. Долина гейзеров, Камчатка, Дальний восток

Долина Гейзеров расположена на Дальнем Востоке России, в Кроноцком государственном биосферном заповеднике, и занимает площадь около двух квадратных километров. Здесь, у слияния двух рек - Гейзерная и Шумная - находится более 20 крупных гейзеров и источников, периодически выбрасывающих фонтаны кипящей воды или пара. Это единственное в Евразии гейзерное поле и одно из крупнейших во всем мире, открытое в 1941 году, а недавно внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегодняшний день Долина Гейзеров - одно из самых посещаемых мест среди туристов, несмотря на то, что долина труднодоступна, а на её территории действует заповедный режим. С 1967 года в Долине гейзеров запрещён «дикий» туризм, а с 1977 года - туризм вообще. С 1992 года, после создания необходимой инфраструктуры, долину снова открыли для посещения туристов. Сюда организовываются вертолётные экскурсии, имеющие очень строгие требования в целях сохранения экосистемы. Самостоятельный доступ туристов в Долину Гейзеров строго ограничен. 2. Дивногорье, Лискинский район, Воронежская область

Дивногорье - это плато-возвышенность в Воронежской области, на которой расположен интереснейший музей-заповедник - одна из самых популярных и узнаваемых достопримечательностей области. С геологической точки зрения заповедник представляет собой меловые отложения на земной поверхности. Свое интересное название плато получило из-за слова «диво» (чудо), которым местные жители называли удивительные меловые столбы. На территории музея, площадью в 11 квадратных километров, расположены Маяцкое городище и гончарный комплекс IX-X веков, пещерные меловые церкви и Свято-Успенский Дивногорский монастырь XVII века. Непосредственно музей был основан здесь в 1988 году, а в 1991 получил статус музея-заповеедника. Интересен микроклимат плато - здесь минимальное количество осадков, а также флора и фауна - доисторические виды растений и редкие животные. Ежегодно плато Дивногорье посещает около 60 тысяч туристов, самое подходящее для этого время - весна и осень, зимой здесь холодно, а летом чересчур сухо. 3. Плато Путорана, Красноярский край, Среднесибирское плоскогорье

Это одно из самых древних плато, имеющее вулканическое происхождение, а также самое северное плато в мире. Плато Путорана представляет собой горный массив в Среднесибирском плоскогорье. Максимальная высота массива - гора Камень (1701 м), а площадь плато можно сравнить с площадью Великобритании, она превышает 250 тысяч квадратных километров. 1-56-1011-1516-20далее Твитнуть Новости наших партнеров