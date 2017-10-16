Регионы, в которых доплачивают за проживание Рейтинг 9.6 Мы платим налоги и спим спокойно. А есть места, где за проживание платят жителям. Это подвох или они просто могут себе такое позволить? Рассказываем. Штат Аляска, США

Сколько: Зависит от ежегодной прибыли штата и составляет $1000 и больше: в 2015 году каждому из 637 014 жителей было выплачено $2072, в 2016-м — $1022

Причина: Суровые условия жизни

Для своих жителей самый холодный штат США пытается покрыть издержки неблагоприятного климата щедрым финансовым предложением. С 1976 года существует Перманентный фонд Аляски, куда поступает 25% прибыли штата от оборотов нефти и половина дохода напрямую распределяется между жителями региона. Первые дивиденды были выплачены уже в 1982 году. Они положены всем американцам, прожившим на Аляске не менее года и не имеющим судимостей. Прибавьте к этому высокий уровень здешних зарплат, размеренный образ жизни и умиротворяющие пейзажи — и вы, возможно, тоже решите, что овчинка выделки стоит. Деревня Понга, Испания

Сколько: €3000 каждой переехавшей паре и €3000 за каждого ребенка, рожденного здесь

Причина: Малая численность

Понга — небольшая деревня в провинции Астурия на северо-востоке Испании. Помимо расположения на заповедной территории она привлекательна щедрым финансовым предложением для желающих переехать. А что? Неплохой стартовый капитал. Единственное требование, которое необходимо выполнить, — чтобы семья оставалась в Понге в течение как минимум пяти лет. В настоящее время на территории деревни живет всего 851 человек. Меньше 50 жителей имеют возраст до 18 лет. Чтобы попытаться изменить тенденцию, мэрия решилась на финансовые затраты. Город Утрехт, Нидерланды

Сколько: €960 ежемесячно в течение двух лет (с мая 2017 года)

Причина: Социальный эксперимент

Голландский город Утрехт, столица одноименной провинции Нидерландов, на количество жителей не жалуется, занимая четвертую строчку в стране после Амстердама, Роттердама и Гааги. Однако его руководство решило провести своего рода социальный эксперимент по изучению влияния безусловного дохода на жизнь граждан: не разленятся ли или, наоборот, вдруг займутся чем-то полезным? Участники были разделены на шесть групп соответственно разным условиям эксперимента, однако каждому ежемесячно выплачивается €960 на проживание, а в одной из групп предлагают еще дополнительно €150 за участие в волонтерских программах. Судя по всему, на этом останавливаться не планируют, и в случае успеха программа станет более широкомасштабной и будет применена также в других городах. Город Детройт, США

Сколько: $2500 перспективным ученым; также действует программа льготного кредитования на покупку или аренду жилья

Причина: Дурная репутация

Город Детройт в штате Мичиган занимает первое место в стране как самый разрушенный город. В прошлом — центр американской автопромышленности, сейчас — негласная столица криминала. Пустеть он начал еще в 60-е. Чтобы противодействовать оттоку населения, с 2008 года здесь действует программа Challenge Detroit. На официальном сайте указано, что инициатива направлена на привлечение и удержание талантов в регионе. Благодаря государственному финансированию, а также частному капиталу была создана особая предпринимательская экосистема, где бизнес-инкубаторы, технопарки и венчурные фонды взаимодействуют между собой. А молодые талантливые выпускники, отобранные тщательнейшим образом, имеют все технические и материальные возможности в течение года (именно столько длится Challenge Detroit) работать внутри этой передовой системы, набираясь опыта и способствуя развитию региона. Провинция Саскачеван, Канада

Сколько: До 20 000 канадских долларов

Причина: Поощрение талантов

Канадские власти пошли другим путем поощрения жителей определенных провинций. Так, в Саскачеване выпускникам бакалавриата, которые проживают в регионе или только планируют переехать и которые закончили обучение не позднее 2010 года, предлагают компенсировать его стоимость путем ежегодных выплат в течение семи лет суммы до 20 000 канадских долларов. В первые четыре года выплачивается по 10% от суммы, а в последующие три — по 20%. 1-56-8далее Твитнуть Новости наших партнеров