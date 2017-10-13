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Самые знаменитые казино Европы

12.10.2017 18:46
Рейтинг 9

Казино по всему миру хотят производить максимально возможное впечатление на своих клиентов. И нет лучшего способа сделать это, чем продемонстрировать свой размах. На глобальном уровне доминируют казино США и Макао, а как насчет Европы?

Казино Casino di Campione, Комо, Италия
Крупнейшее казино Европы не только наиболее известно, но и уникально. Оно находится в итальянском городе Кампионе-д’Италия, который расположен за пределами страны – на территории Швейцарии, на берегах озера Лугано.

Казино Casino di Campione, Комо, Италия Крупнейшее казино Европы не только наиболее известно, но и уникально. Оно находится в итальянском городе Кампионе-д’Италия, который расположен за пределами страны – на территории Швейцарии, на берегах озера Лугано.

Изначально казино было основано еще в 1917 году для привлечения иностранных дипломатов, чтобы выведывать у них конфиденциальную информацию во время Первой мировой войны. В 2007-м заведение переехало в новое помещение, спроектированное известным швейцарским архитектором Марио Ботта.

Изначально казино было основано еще в 1917 году для привлечения иностранных дипломатов, чтобы выведывать у них конфиденциальную информацию во время Первой мировой войны. В 2007-м заведение переехало в новое помещение, спроектированное известным швейцарским архитектором Марио Ботта.

В общей сложности казино занимает 9 этажей, а еще три выделено под парковку для клиентов. Заведение может похвастать более чем 500 игровыми автоматами и 56 классическими карточными играми. Также здесь предлагаются рулетка, блекджек, железка, баккара, пунто-банко и видеопокер.

В общей сложности казино занимает 9 этажей, а еще три выделено под парковку для клиентов. Заведение может похвастать более чем 500 игровыми автоматами и 56 классическими карточными играми. Также здесь предлагаются рулетка, блекджек, железка, баккара, пунто-банко и видеопокер.

В 2006-м казино стало центром пристального внимания СМИ, когда Витторио Эмануэле ди Савойя, сын последнего короля Италии, был обвинен в организации проституции через казино.

В 2006-м казино стало центром пристального внимания СМИ, когда Витторио Эмануэле ди Савойя, сын последнего короля Италии, был обвинен в организации проституции через казино.

Казино Casino de Monte Carlo, Монако, Франция
Casino de Monte Carlo – должно быть, самое великолепное в Европе – занимает второе место в нашем списке. Это, несомненно, одно из самых известных европейских казино, которое связывают с вымышленным британским шпионом Джеймсом Бондом. Это место вдохновило Яна Флеминга на роман «Казино Рояль», а само казино можно увидеть в фильмах о Бонде «Никогда не говори „никогда“» и «Золотой глаз». Также оно засветилось в хитовом кино «Двенадцать друзей Оушена».

Казино Casino de Monte Carlo, Монако, Франция Casino de Monte Carlo – должно быть, самое великолепное в Европе – занимает второе место в нашем списке. Это, несомненно, одно из самых известных европейских казино, которое связывают с вымышленным британским шпионом Джеймсом Бондом. Это место вдохновило Яна Флеминга на роман «Казино Рояль», а само казино можно увидеть в фильмах о Бонде «Никогда не говори „никогда“» и «Золотой глаз». Также оно засветилось в хитовом кино «Двенадцать друзей Оушена».
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