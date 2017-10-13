Самые знаменитые казино Европы Рейтинг 9 Казино по всему миру хотят производить максимально возможное впечатление на своих клиентов. И нет лучшего способа сделать это, чем продемонстрировать свой размах. На глобальном уровне доминируют казино США и Макао, а как насчет Европы? Казино Casino di Campione, Комо, Италия

Крупнейшее казино Европы не только наиболее известно, но и уникально. Оно находится в итальянском городе Кампионе-д’Италия, который расположен за пределами страны – на территории Швейцарии, на берегах озера Лугано. Изначально казино было основано еще в 1917 году для привлечения иностранных дипломатов, чтобы выведывать у них конфиденциальную информацию во время Первой мировой войны. В 2007-м заведение переехало в новое помещение, спроектированное известным швейцарским архитектором Марио Ботта. В общей сложности казино занимает 9 этажей, а еще три выделено под парковку для клиентов. Заведение может похвастать более чем 500 игровыми автоматами и 56 классическими карточными играми. Также здесь предлагаются рулетка, блекджек, железка, баккара, пунто-банко и видеопокер. В 2006-м казино стало центром пристального внимания СМИ, когда Витторио Эмануэле ди Савойя, сын последнего короля Италии, был обвинен в организации проституции через казино. Казино Casino de Monte Carlo, Монако, Франция

Casino de Monte Carlo – должно быть, самое великолепное в Европе – занимает второе место в нашем списке. Это, несомненно, одно из самых известных европейских казино, которое связывают с вымышленным британским шпионом Джеймсом Бондом. Это место вдохновило Яна Флеминга на роман «Казино Рояль», а само казино можно увидеть в фильмах о Бонде «Никогда не говори „никогда“» и «Золотой глаз». Также оно засветилось в хитовом кино «Двенадцать друзей Оушена». 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров