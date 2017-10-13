Крупнейшие авиакатастрофы, в которых гибли целые спортивные команды

Команда по регби из Монтевидео 13 октября 1972 год Команда регбистов "Old Cristians" из Монтевидео отправилась на соревнования в столицу Чили город Сантьяго. На борту уругвайской авиакомпании, кроме них, находились еще пассажиры и пять членов экипажа — всего 45 человек.
борт T-571 летел через Анды из Монтевидео в Сантьяго. На его борту находилась команда по регби "Old Cristians" из Монтевидео (17 человек), направляющаяся на матч.
Когда циклон был пройден, прямо перед самолетом оказалась скала, возможности уйти от столкновения не было. В 15:30 самолет зацепил хвостом вершину пика.
После катастрофы в живых остались 28 человек, но после схода снежной лавины и долгих, изнурительных недель голодания их осталось только шестнадцать.
Проходили дни, недели, и люди, не имея теплой одежды, продолжали стараться выжить при сорокаградусном морозе. Питания, что хранилось на борту разбившегося самолета, хватило ненадолго. Скудные запасы быстро подошли к концу. На десятый день голод у взял свое и немногочисленные выжившие приняли решение есть трупы.
Эта трагедия в свое время привлекла к себе внимание всего мира. О ней писали газеты всех стран, а в 1973 году американские кинематографисты сняли художественный фильм «Живые». В нем с документальной точностью воссозданы все перипетии страшной беды, постигшей пассажиров уругвайского авиалайнера. В результате авиакатастрофы люди провели два месяца в снежном аду — на высоте четыре тысячи метров, при температуре минус 40 градусов.