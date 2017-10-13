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Крупнейшие авиакатастрофы, в которых гибли целые спортивные команды

12.10.2017 10:12
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13 октября 1972 года в Андах разбился самолет с юниорской командой по регби из города Монтевидео. Два с половиной месяца оставшиеся в живых игроки регбийной команды "Old Cristians", их родственники и спонсоры пытались выжить в снежном кошмаре. Для того, чтобы не сдаться смерти спортсменам пришлось употреблять в пищу тела умерших товарищей… К несчастью, катастрофы, в которые попадали целые спортивные команды, не редкость, при этом далеко не всем предоставился хоть малейший шанс на спасение... Представляем вам трагедии, в результате которых погибли представители разных видов спорта.

Команда по регби из Монтевидео 13 октября 1972 год Команда регбистов "Old Cristians" из Монтевидео отправилась на соревнования в столицу Чили город Сантьяго. На борту уругвайской авиакомпании, кроме них, находились еще пассажиры и пять членов экипажа — всего 45 человек. борт T-571 летел через Анды из Монтевидео в Сантьяго. На его борту находилась команда по регби "Old Cristians" из Монтевидео (17 человек), направляющаяся на матч.

Команда по регби из Монтевидео 13 октября 1972 год Команда регбистов "Old Cristians" из Монтевидео отправилась на соревнования в столицу Чили город Сантьяго. На борту уругвайской авиакомпании, кроме них, находились еще пассажиры и пять членов экипажа — всего 45 человек. борт T-571 летел через Анды из Монтевидео в Сантьяго. На его борту находилась команда по регби "Old Cristians" из Монтевидео (17 человек), направляющаяся на матч.

Когда циклон был пройден, прямо перед самолетом оказалась скала, возможности уйти от столкновения не было. В 15:30 самолет зацепил хвостом вершину пика.

Когда циклон был пройден, прямо перед самолетом оказалась скала, возможности уйти от столкновения не было. В 15:30 самолет зацепил хвостом вершину пика.

После катастрофы в живых остались 28 человек, но после схода снежной лавины и долгих, изнурительных недель голодания их осталось только шестнадцать.

После катастрофы в живых остались 28 человек, но после схода снежной лавины и долгих, изнурительных недель голодания их осталось только шестнадцать.

Проходили дни, недели, и люди, не имея теплой одежды, продолжали стараться выжить при сорокаградусном морозе. Питания, что хранилось на борту разбившегося самолета, хватило ненадолго. Скудные запасы быстро подошли к концу. На десятый день голод у взял свое и немногочисленные выжившие приняли решение есть трупы.

Проходили дни, недели, и люди, не имея теплой одежды, продолжали стараться выжить при сорокаградусном морозе. Питания, что хранилось на борту разбившегося самолета, хватило ненадолго. Скудные запасы быстро подошли к концу. На десятый день голод у взял свое и немногочисленные выжившие приняли решение есть трупы.

Эта трагедия в свое время привлекла к себе внимание всего мира. О ней писали газеты всех стран, а в 1973 году американские кинематографисты сняли художественный фильм «Живые». В нем с документальной точностью воссозданы все перипетии страшной беды, постигшей пассажиров уругвайского авиалайнера. В результате авиакатастрофы люди провели два месяца в снежном аду — на высоте четыре тысячи метров, при температуре минус 40 градусов.

Эта трагедия в свое время привлекла к себе внимание всего мира. О ней писали газеты всех стран, а в 1973 году американские кинематографисты сняли художественный фильм «Живые». В нем с документальной точностью воссозданы все перипетии страшной беды, постигшей пассажиров уругвайского авиалайнера. В результате авиакатастрофы люди провели два месяца в снежном аду — на высоте четыре тысячи метров, при температуре минус 40 градусов.
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