Крупнейшие авиакатастрофы, в которых гибли целые спортивные команды Рейтинг 9.9 13 октября 1972 года в Андах разбился самолет с юниорской командой по регби из города Монтевидео. Два с половиной месяца оставшиеся в живых игроки регбийной команды "Old Cristians", их родственники и спонсоры пытались выжить в снежном кошмаре. Для того, чтобы не сдаться смерти спортсменам пришлось употреблять в пищу тела умерших товарищей… К несчастью, катастрофы, в которые попадали целые спортивные команды, не редкость, при этом далеко не всем предоставился хоть малейший шанс на спасение... Представляем вам трагедии, в результате которых погибли представители разных видов спорта. Команда по регби из Монтевидео 13 октября 1972 год Команда регбистов "Old Cristians" из Монтевидео отправилась на соревнования в столицу Чили город Сантьяго. На борту уругвайской авиакомпании, кроме них, находились еще пассажиры и пять членов экипажа — всего 45 человек. борт T-571 летел через Анды из Монтевидео в Сантьяго. На его борту находилась команда по регби "Old Cristians" из Монтевидео (17 человек), направляющаяся на матч. Когда циклон был пройден, прямо перед самолетом оказалась скала, возможности уйти от столкновения не было. В 15:30 самолет зацепил хвостом вершину пика. После катастрофы в живых остались 28 человек, но после схода снежной лавины и долгих, изнурительных недель голодания их осталось только шестнадцать. Проходили дни, недели, и люди, не имея теплой одежды, продолжали стараться выжить при сорокаградусном морозе. Питания, что хранилось на борту разбившегося самолета, хватило ненадолго. Скудные запасы быстро подошли к концу. На десятый день голод у взял свое и немногочисленные выжившие приняли решение есть трупы. Эта трагедия в свое время привлекла к себе внимание всего мира. О ней писали газеты всех стран, а в 1973 году американские кинематографисты сняли художественный фильм «Живые». В нем с документальной точностью воссозданы все перипетии страшной беды, постигшей пассажиров уругвайского авиалайнера. В результате авиакатастрофы люди провели два месяца в снежном аду — на высоте четыре тысячи метров, при температуре минус 40 градусов.