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10 просто до неприличия богатых деток

11.10.2017 16:37
Рейтинг 9.6

Им повезло родиться в самых успешных семьях по всему миру. И сегодня эти члены клуба "богатых деток" могут без тени стеснения щеголять собственным богатством и гламурностью. Конечно, многих раздражает, что отпрыски миллионерских семейств, не испытывая необходимости работать за копейки, пополняют свои коллекции Феррари и набивают гардеробные брендовыми шмотками, да еще и разъезжают по самым интересным уголкам мира. Впрочем, не стоит жаловаться на судьбу. Жизнь сама расставит всё по местам и воздаст по заслугам. И пока мы ждем, когда удача наконец повернет в нашу сторону, можно немного и позавидовать тем, кто родился даже не с серебряной, а с золотой ложкой во рту.

1. Баррон Хилтон
Как можно догадаться по его фамилии, парню повезло родиться членом династии Хилтон. Баррону 27 лет, он брат Пэрис и Никки Хилтон. Как и у сестер, у него нет недостатка ни в чем - от окружающей роскоши до симпатичной внешности. Баррон любит путешествовать по миру и посещать фестивали. Парень увлекается модельным бизнесом и уже появлялся на Неделе моды в Нью-Йорке.

1. Баррон Хилтон Как можно догадаться по его фамилии, парню повезло родиться членом династии Хилтон. Баррону 27 лет, он брат Пэрис и Никки Хилтон. Как и у сестер, у него нет недостатка ни в чем - от окружающей роскоши до симпатичной внешности. Баррон любит путешествовать по миру и посещать фестивали. Парень увлекается модельным бизнесом и уже появлялся на Неделе моды в Нью-Йорке.

2. Гайя Матисс
Гайя - один потомков знаменитого художника Анри Матисса. Эта американская светская львица довольно известна в мире художников, которые ценят наследие ее прапрадеда. Девушка исповедует свободный стиль хиппи, а также любит путешествовать и щедро расходовать семейные накопления на шоппинг. На фото она с друзьями путешествует на частном самолете.

2. Гайя Матисс Гайя - один потомков знаменитого художника Анри Матисса. Эта американская светская львица довольно известна в мире художников, которые ценят наследие ее прапрадеда. Девушка исповедует свободный стиль хиппи, а также любит путешествовать и щедро расходовать семейные накопления на шоппинг. На фото она с друзьями путешествует на частном самолете.

3. Морган Стюарт
Одна из богатых деток с Беверли-Хиллз, вести экстравагантной образ жизни которой позволяют доходы отца Херба Стюарда, успешного архитектора и девелопера, преобразившего Родео-драйв. Она выросла в дорогой обстановке и вышла замуж за успешного риэлтора, также из элиты американского общества. Алкоголь и шоппинг - ее любимые увлечения, ну можно еще упомянуть ее блог.

3. Морган Стюарт Одна из богатых деток с Беверли-Хиллз, вести экстравагантной образ жизни которой позволяют доходы отца Херба Стюарда, успешного архитектора и девелопера, преобразившего Родео-драйв. Она выросла в дорогой обстановке и вышла замуж за успешного риэлтора, также из элиты американского общества. Алкоголь и шоппинг - ее любимые увлечения, ну можно еще упомянуть ее блог.

4. Алли Фуско
У этой красотки тело наемного убийцы и она не стесняется демонстрировать его во всех возможных соцсетях. Чаще всего ее можно видеть в микроскопических бикини на борту роскошных собственных яхт. По большей части она веселится с друзьями и собирает вечеринки, неплохо проводя время, насколько это позволяют ей полученные от родителей денежки.

4. Алли Фуско У этой красотки тело наемного убийцы и она не стесняется демонстрировать его во всех возможных соцсетях. Чаще всего ее можно видеть в микроскопических бикини на борту роскошных собственных яхт. По большей части она веселится с друзьями и собирает вечеринки, неплохо проводя время, насколько это позволяют ей полученные от родителей денежки.

5. Рэйя Бенитес
Родилась в мире блеска и гламура, в семье, кторая водила дружбу со знаменитостями, включая Мадонну, Майкла Джексона и Уитни Хьюстон. Она в полной мере пользуется богатством своего папы и в основном устраивает пляжные вечеринки с друзьями или путешествует с места на место, скупая последние модные коллекции.

5. Рэйя БенитесРодилась в мире блеска и гламура, в семье, кторая водила дружбу со знаменитостями, включая Мадонну, Майкла Джексона и Уитни Хьюстон. Она в полной мере пользуется богатством своего папы и в основном устраивает пляжные вечеринки с друзьями или путешествует с места на место, скупая последние модные коллекции.
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