10 просто до неприличия богатых деток Рейтинг 9.6 Им повезло родиться в самых успешных семьях по всему миру. И сегодня эти члены клуба "богатых деток" могут без тени стеснения щеголять собственным богатством и гламурностью. Конечно, многих раздражает, что отпрыски миллионерских семейств, не испытывая необходимости работать за копейки, пополняют свои коллекции Феррари и набивают гардеробные брендовыми шмотками, да еще и разъезжают по самым интересным уголкам мира. Впрочем, не стоит жаловаться на судьбу. Жизнь сама расставит всё по местам и воздаст по заслугам. И пока мы ждем, когда удача наконец повернет в нашу сторону, можно немного и позавидовать тем, кто родился даже не с серебряной, а с золотой ложкой во рту. 1. Баррон Хилтон

Как можно догадаться по его фамилии, парню повезло родиться членом династии Хилтон. Баррону 27 лет, он брат Пэрис и Никки Хилтон. Как и у сестер, у него нет недостатка ни в чем - от окружающей роскоши до симпатичной внешности. Баррон любит путешествовать по миру и посещать фестивали. Парень увлекается модельным бизнесом и уже появлялся на Неделе моды в Нью-Йорке. 2. Гайя Матисс

Гайя - один потомков знаменитого художника Анри Матисса. Эта американская светская львица довольно известна в мире художников, которые ценят наследие ее прапрадеда. Девушка исповедует свободный стиль хиппи, а также любит путешествовать и щедро расходовать семейные накопления на шоппинг. На фото она с друзьями путешествует на частном самолете. 3. Морган Стюарт

Одна из богатых деток с Беверли-Хиллз, вести экстравагантной образ жизни которой позволяют доходы отца Херба Стюарда, успешного архитектора и девелопера, преобразившего Родео-драйв. Она выросла в дорогой обстановке и вышла замуж за успешного риэлтора, также из элиты американского общества. Алкоголь и шоппинг - ее любимые увлечения, ну можно еще упомянуть ее блог. 4. Алли Фуско

У этой красотки тело наемного убийцы и она не стесняется демонстрировать его во всех возможных соцсетях. Чаще всего ее можно видеть в микроскопических бикини на борту роскошных собственных яхт. По большей части она веселится с друзьями и собирает вечеринки, неплохо проводя время, насколько это позволяют ей полученные от родителей денежки. 5. Рэйя Бенитес

Родилась в мире блеска и гламура, в семье, кторая водила дружбу со знаменитостями, включая Мадонну, Майкла Джексона и Уитни Хьюстон. Она в полной мере пользуется богатством своего папы и в основном устраивает пляжные вечеринки с друзьями или путешествует с места на место, скупая последние модные коллекции. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров