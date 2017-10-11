Самые знаменитые экстрасенсы и предсказатели в мире Рейтинг 9.4 Одни называют их шарлатанами и мошенниками. Другие же искреннее верят в их дар и обращаются к ним за помощью. Способности экстрасенсов и ясновидящих всегда подвергались сомнениям, и вызвали горячие споры у окружающих. Ванга

Одни называют их шарлатанами и мошенниками. Другие же искреннее верят в их дар и обращаются к ним за помощью. Способности экстрасенсов и ясновидящих всегда подвергались сомнениям, и вызвали горячие споры у окружающих. Огромное внимание к своей персоне Ванга впервые привлекла во время Второй мировой войны. Тогда люди услышали о необычной женщине, которая якобы могла определить местонахождение пропавших без вести солдат. Она также отчетливо видела места их захоронений, если они были погибшие. Известно, что посетителями болгарской провидицы были многие известные люди, включая знаменитых артистов, чиновников и даже президентов разных стран. Пророчества Ванги неоднократно подвергались критике и сомнениям. Некоторые предсказания великой болгарки, действительно, сбылись. Так, например, в своё время, она предсказала гибель башен-близнецов в Нью-Йорке. По словам болгарской ясновидящей, человечество ждут страдания от серьезных болезней кожи, а настоящим бичом для людей станет онкология. Эдгар Кейси

Его не зря прозвали "спящим пророком", ведь большинство его прозрений к нему приходило именно во сне. Вещие и пророческие сны Кейси поражали людей. Однако, еще больше шокировало то, как он впадал в такое состояние, когда изрекал свои пророчества. Кейси мог лечь на кушетку, сложить руки у себя на животе, а затем заставить себя заснуть. Как только Эдгар засыпал, он мог ответить на любые заданные ему вопросы. Считалось, что это были его предсказания. Многие люди даже ручались за истинную ценность и полезность таких пророчеств. Среди наиболее знаменитых предсказаний Кейси - изобретение лазера, а также падение коммунистического режима в СССР в 90-х годах 20 века. Джин Диксон

Джин Диксон родилась в Медфорде, штат Висконсин, а выросла в Калифорнии. Она стала популярной, благодаря своим пророчествам, одним из которых было то, что президент Джон Ф. Кеннеди будет убит. Ее предсказание было опубликовано в выпуске журнала "Парад" от 13 мая 1956 года, в котором говорилось, что президентские выборы 1960 года будут "выиграны демократом. Позднее, этот победитель будет убит или умрет на своем посту, будучи президентом США". Несколькими годами позже она предсказала, что "во время выборов 1960 года Ричард Никсон победит на президентских выборах". Мишель Нострадамус

Многие предсказания великого пророка стали практически культовыми. Огромное количество людей разных религий и национальностей верит в то, что Нострадамус является одним из самых великих людей, а его пророчества считаются самым настоящим чудом. Тем не менее, многие академические источники полагают, что большинство его предсказаний были результатом ошибочного толкования или неправильного перевода, некоторые из которых были сделаны намеренно. Среди пророчеств великого Мишеля Нострадамуса, якобы, рождение Гитлера, изобретение атомной бомбы и даже теракт 11 сентября 2001 года. 1-56-1011-12далее Твитнуть Новости наших партнеров