Мировые знаменитости, выросшие в бедности

Эдит Пиаф
Будущая звезда родилась в семье несостоявшейся актрисы Аниты Майяр и акробата Луи Гассьона. Как оказалось, отец Эдит только через два года узнал, что жена его бросила, а дочь отдала на воспитание своим родителям.
Маленькая Эдит жила в ужасающих условиях, бабушке некогда было заниматься ребенком. Для того, чтобы девочка ее не беспокоила - она часто наливала внучке в бутылочку разбавленное вино вместо молока. Тогда Луи отвез дочь в Нормандию к своей матери, содержавшей публичный дом.
Потом выяснилось, что трехлетняя Эдит совершенно слепа. К тому же оказалось, что в первые же месяцы жизни у Эдит начал развиваться кератит, но бабушка по материнской линии, видимо, этого просто не замечала.
Когда никаких других надежд не оставалось, бабушка Гассьон и ее девицы повезли Эдит в Лизье к святой Терезе, куда ежегодно собираются тысячи паломников со всей Франции.
25 августа 1921 года Эдит все-таки прозрела, девочке было шесть лет, а первым, что она увидела стали клавиши пианино.