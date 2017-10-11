Мировые знаменитости, выросшие в бедности Рейтинг 9.9 В октябре 1963 года родилась Эдит Пиаф - французская певица и шансонье. Условия, в которых жила маленькая Эдит, были ужасающими. Бабушка, на которую оставляли ребенка, часто наливала внучке в бутылочку вместо молока разбавленное вино, чтобы та ее не беспокоила… В наше время истории Золушек также случаются, и звездами становятся те, кто в детстве жил в полнейшей бедности и нищете. Представляем вам некоторых знаменитостей, известные практически всем людям на планете, которые прошли путь к звездной вершине и богатству, начиная совсем не с радужного старта. Эдит Пиаф

Будущая звезда родилась в семье несостоявшейся актрисы Аниты Майяр и акробата Луи Гассьона. Как оказалось, отец Эдит только через два года узнал, что жена его бросила, а дочь отдала на воспитание своим родителям. Маленькая Эдит жила в ужасающих условиях, бабушке некогда было заниматься ребенком. Для того, чтобы девочка ее не беспокоила - она часто наливала внучке в бутылочку разбавленное вино вместо молока. Тогда Луи отвез дочь в Нормандию к своей матери, содержавшей публичный дом. Потом выяснилось, что трехлетняя Эдит совершенно слепа. К тому же оказалось, что в первые же месяцы жизни у Эдит начал развиваться кератит, но бабушка по материнской линии, видимо, этого просто не замечала. Когда никаких других надежд не оставалось, бабушка Гассьон и ее девицы повезли Эдит в Лизье к святой Терезе, куда ежегодно собираются тысячи паломников со всей Франции. 25 августа 1921 года Эдит все-таки прозрела, девочке было шесть лет, а первым, что она увидела стали клавиши пианино. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров