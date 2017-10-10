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В каких городах мира туристу будет нечем дышать

09.10.2017 19:44
Рейтинг 8.7

К сожалению, уровень загрязнения воздуха на сегодня все еще мало волнует правительства большинства стран на карте мира. Продолжительность жизни в некоторых городах снижается из года в год — но местному населению, обычно, просто некуда уезжать. Сегодня в лидерах “воздушного антирейтинга” находятся эти 7 городов мира, где дышать в буквальном смысле почти нечем.

Лакхнау
Индия
Лакхнау, городок в северной Индии, начинает наш список. Люди здесь дышат ужасной смесью выхлопных газов и заводскими отходами. Огромное количество транспортных средств, практически никак не регулируемых законом, усугубляет проблему.

Лакхнау Индия Лакхнау, городок в северной Индии, начинает наш список. Люди здесь дышат ужасной смесью выхлопных газов и заводскими отходами. Огромное количество транспортных средств, практически никак не регулируемых законом, усугубляет проблему.

Хорремабад
Иран
Один из самых густонаселенных городов Ирана, Хорремабад является центром сельского хозяйства для всей страны. Вероятно, это и есть основная причина, по которой эксперты находят местный воздух практически непригодным для дыхания. Уровень смертности здесь почти в 3,5 раза выше чем средний по стране.

Хорремабад Иран Один из самых густонаселенных городов Ирана, Хорремабад является центром сельского хозяйства для всей страны. Вероятно, это и есть основная причина, по которой эксперты находят местный воздух практически непригодным для дыхания. Уровень смертности здесь почти в 3,5 раза выше чем средний по стране.

Равалпинди
Пакистан
Равалпинди город-побратим столицы Пакистана Исламабада. Отсутствие внятной системы общественного транспорта привело к коллапсу производства и эксплуатации частных автомобилей. В результате, количество выхлопных газов здесь выходит за все разумные пределы. Впрочем, уже в конце этого года правительство страны собирается начать постройку метрополитена, что должно хоть как-то решить проблему.

Равалпинди Пакистан Равалпинди город-побратим столицы Пакистана Исламабада. Отсутствие внятной системы общественного транспорта привело к коллапсу производства и эксплуатации частных автомобилей. В результате, количество выхлопных газов здесь выходит за все разумные пределы. Впрочем, уже в конце этого года правительство страны собирается начать постройку метрополитена, что должно хоть как-то решить проблему.

Райпур
Индия
Этот город расположен в центральной Индии: он не так велик, как предыдущие полисы из нашего списка, но уровень загрязнения воздуха здесь зашкаливает. Виной тому исследователи видят сразу несколько градообразующих предприятий по производству стали и алюминия.

Райпур Индия Этот город расположен в центральной Индии: он не так велик, как предыдущие полисы из нашего списка, но уровень загрязнения воздуха здесь зашкаливает. Виной тому исследователи видят сразу несколько градообразующих предприятий по производству стали и алюминия.

Гвалиор
Индия
Обилие индийских городов в этом листинге должно насторожить любителей здорового отдыха в этом регионе. Гвалиор загрязнен так, что отсюда всеми силами пытаются сбежать даже местные жители. Правительство страны не предпринимает никаких мер к улучшению обстановки.

Гвалиор Индия Обилие индийских городов в этом листинге должно насторожить любителей здорового отдыха в этом регионе. Гвалиор загрязнен так, что отсюда всеми силами пытаются сбежать даже местные жители. Правительство страны не предпринимает никаких мер к улучшению обстановки.
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