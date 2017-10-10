Хороший, плохой, злой: история успеха основателя "Вконтакте" Павла Дурова

Павел Дуров родился в Ленинграде 10 октября 1984 года в интеллигентной семье. В первый класс школы пошёл, будучи в Турине, где его отец, доктор филологических наук Валерий Семёнович Дуров работал несколько лет.
Павел не задержался в обычной школе и в скором времени поступил в экспериментальный класс Академической гимназии, где еще юношей начал углубленное изучение всех предметов, включая четыре языка.
В школе Паша прослыл отличником, мальчик почти всегда сидел на первых партах из-за проблем со зрением, а уже в 11 лет Дурова заинтересовала сфера программирования.
На фото: Будущий создатель ВК в школьные годы (в полосатом свитере)
Одной из первых выходок будущего рублевого миллиардера стал взлом школьных компьютеров: Павел сменил заставку на экранах компьютеров по всей школе на фотографию учителя информатики с подписью «Must die» (рус. Должен умереть). Дурова лишали доступа к компьютерам, но он без труда взламывал пароли снова и снова.
После окончания Академической гимназии в 2001 году, Павел сразу поступил на Филологический факультет СПбГУ по специальности "Английская филология и перевод".