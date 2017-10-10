Хороший, плохой, злой: история успеха основателя "Вконтакте" Павла Дурова Рейтинг 9.9 10 октября 1984 года родился Павел Дуров, российский программист, один из создателей социальной сети «ВКонтакте». Как шел к успеху один из самых известных и успешных российских предпринимателей - читайте в нашем фоторепортаже. Павел Дуров родился в Ленинграде 10 октября 1984 года в интеллигентной семье. В первый класс школы пошёл, будучи в Турине, где его отец, доктор филологических наук Валерий Семёнович Дуров работал несколько лет. Павел не задержался в обычной школе и в скором времени поступил в экспериментальный класс Академической гимназии, где еще юношей начал углубленное изучение всех предметов, включая четыре языка. В школе Паша прослыл отличником, мальчик почти всегда сидел на первых партах из-за проблем со зрением, а уже в 11 лет Дурова заинтересовала сфера программирования.

На фото: Будущий создатель ВК в школьные годы (в полосатом свитере) Одной из первых выходок будущего рублевого миллиардера стал взлом школьных компьютеров: Павел сменил заставку на экранах компьютеров по всей школе на фотографию учителя информатики с подписью «Must die» (рус. Должен умереть). Дурова лишали доступа к компьютерам, но он без труда взламывал пароли снова и снова. После окончания Академической гимназии в 2001 году, Павел сразу поступил на Филологический факультет СПбГУ по специальности "Английская филология и перевод". 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров