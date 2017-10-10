 
TOP 10

1 Стала известна реакция Максаковой на обвинения экс-мужа в заказе убийства Вороненкова

2 В Сети появилось видео пленения россиян боевиками ИГИЛ в Сирии

3 Будущих губернаторов стали проверять прыжками со скалы (ВИДЕО)

4 В соцсетях раскритиковали Меланью Трамп за слишком откровенный наряд

5 СМИ: новые модели iPhone не смогут работать в России с 2018 года

6 Эксперты оценили шансы столкновения астероида с Землей 12 октября

7 Пьяный пассажир устроил дебош в самолёте Анталья – Уфа (ВИДЕО)

8 В эфире "Матч ТВ" показали бои детей Кадырова

9 Рядом с перевалом Дятлова нашли таинственные геоглифы каменного века

10 Уфологи разглядели на Марсе "голову дракона"

Новости наших партнеров

Хороший, плохой, злой: история успеха основателя "Вконтакте" Павла Дурова

09.10.2017 10:43
Рейтинг 9.9

10 октября 1984 года родился Павел Дуров, российский программист, один из создателей социальной сети «ВКонтакте». Как шел к успеху один из самых известных и успешных российских предпринимателей - читайте в нашем фоторепортаже.

Павел Дуров родился в Ленинграде 10 октября 1984 года в интеллигентной семье. В первый класс школы пошёл, будучи в Турине, где его отец, доктор филологических наук Валерий Семёнович Дуров работал несколько лет.

Павел Дуров родился в Ленинграде 10 октября 1984 года в интеллигентной семье. В первый класс школы пошёл, будучи в Турине, где его отец, доктор филологических наук Валерий Семёнович Дуров работал несколько лет.

Павел не задержался в обычной школе и в скором времени поступил в экспериментальный класс Академической гимназии, где еще юношей начал углубленное изучение всех предметов, включая четыре языка.

Павел не задержался в обычной школе и в скором времени поступил в экспериментальный класс Академической гимназии, где еще юношей начал углубленное изучение всех предметов, включая четыре языка.

В школе Паша прослыл отличником, мальчик почти всегда сидел на первых партах из-за проблем со зрением, а уже в 11 лет Дурова заинтересовала сфера программирования.
На фото: Будущий создатель ВК в школьные годы (в полосатом свитере)

В школе Паша прослыл отличником, мальчик почти всегда сидел на первых партах из-за проблем со зрением, а уже в 11 лет Дурова заинтересовала сфера программирования. На фото: Будущий создатель ВК в школьные годы (в полосатом свитере)

Одной из первых выходок будущего рублевого миллиардера стал взлом школьных компьютеров: Павел сменил заставку на экранах компьютеров по всей школе на фотографию учителя информатики с подписью «Must die» (рус. Должен умереть). Дурова лишали доступа к компьютерам, но он без труда взламывал пароли снова и снова.

Одной из первых выходок будущего рублевого миллиардера стал взлом школьных компьютеров: Павел сменил заставку на экранах компьютеров по всей школе на фотографию учителя информатики с подписью «Must die» (рус. Должен умереть). Дурова лишали доступа к компьютерам, но он без труда взламывал пароли снова и снова.

После окончания Академической гимназии в 2001 году, Павел сразу поступил на Филологический факультет СПбГУ по специальности "Английская филология и перевод".

После окончания Академической гимназии в 2001 году, Павел сразу поступил на Филологический факультет СПбГУ по специальности "Английская филология и перевод".
1-56-1011-1516-2021-25далее
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга