Как живут авторы романов про любовь Рейтинг 9.8 Зачитываясь очередным романом про любовь, мы представляем, что за этими откровенными строчками скрывается томная писательница — прототип главной героини. Хотите узнать, кто на самом деле создал культовые романы о бурлящей страсти и роковой любви? Сесилия Ахерн

36 лет, Ирландия

Романы: «P.S. Я люблю тебя», «С любовью, Рози», «Подарок». Личная жизнь писательницы не менее романтична, чем сюжеты ее книг. Будучи дочерью видного политика, бывшего премьер-министра Ирландии Берти Ахерна, к выбору кандидатов в мужья девушка относилась серьезно. Стать избранником Сесилии посчастливилось британскому актеру Дэвиду Кеогану. В 2010 году в жизни актера и писательницы случились два больших радостных события: у них родилась дочка, а через шесть месяцев пара поженилась. Стефани Майер

43 года, США

Романы: серия «Сумерки», «Гостья»

Стефани Майер встретила будущего мужа Кристиана еще в подростковом возрасте. Майер — многодетная мама (у них с мужем трое детей), прихожанка мормонской церкви и домохозяйка — как-то увидела сон про девушку и вампира. Вдохновившись этим сюжетом и песнями группы Muse, Майер проводила по несколько часов в день в уютных кафе, где и развила небольшую историю до полноценной книги. Несмотря на то что до Стефани Майер уже существовали романы о вампирах, «Сумерки» остаются самой популярной сагой про вурдалаков. Эрика Джеймс уже много лет замужем за сценаристом Найлом Леонардом. У пары двое сыновей. В интервью Э. Л. Джеймс часто говорит, что именно супруг является для нее идеалом мужчины. Но, несмотря на счастливый брак, до рождения «Оттенков» жизнь Эрики была однообразной и даже скучной. Все свободное от работы и бытовых дел время она проводила за чтением любовных романов, в частности — тех же «Сумерек» Стефани Майер. Будущая писательница переживала кризис среднего возраста, ей хотелось новых ощущений, и Джеймс нашла отдушину в написании сначала фанфиков по «Сумеркам», а затем и полноценных романов. Прежде чем издать «Пятьдесят оттенков серого», Э. Л. Джеймс обратилась к Стефани Майер за одобрением. Та не нашла никакого сходства героев Джеймс со своими и дала добро на выпуск книги. Э.Л. Джеймс отличается от других писательниц-домохозяек властным характером. Во время съемок экранизации первой части трилогии Э. Л. Джеймс конфликтовала с режиссером Сэм Тэйлор-Джонсон. После Сэм заявляла в интервью, что из такой книги было очень тяжело сделать стоящее кино, но их команда старалась изо всех сил. Над второй частью режиссер работать отказалась, объяснив это «чрезмерно активным участием» в съемках писательницы. Стоит отметить, что место сценариста двух фильмов по книге Джеймс отведено именно ее мужу — Найлу Леонарду. Даниэлла Стил

70 лет, США

Романы: «Отныне и вовек», «Вернись, любовь!», «Запретная любовь», «По велению сердца», «Прости меня за любовь» и так далее, и тому подобное.

Несмотря на то что известной романистке Даниэлле Стил 70 лет, она может похвастаться бурной личной жизнью. Судьба писательницы напоминает водоворот событий не хуже, чем содержание ее собственных книг. Едва Стил исполнилось 18 лет, она вышла замуж за однокурсника, банкира Клода Лазарда. Брак продлился девять лет, а после развода Стил выпустила первый роман «Дом», в котором под масками главных героев скрываются сама писательница и ее бывший муж: «Как же все стало сложно в наши дни! У каждого свои понятия о том, как строить отношения и вообще как жить. У каждого проблемы. Все непросто. Отношения между людьми регламентируются какими-то безумными условиями, которые то работают, то не работают, а возможно, вообще не смогут работать никогда». Во второй раз Даниэлла вышла замуж за Дэни Зугельдера, брак с которым был недолгим. Романы «Обещание страсти» и «Воспоминание» про любовь главной героини к наркоману отражают отношения писательницы и ее третьего мужа Уильяма Тота: «Она говорила вслух и улыбалась сквозь слезы, вытирая лицо краем ночной рубашки. Ей чудилось, что Лукас тоже улыбается ей. Где бы она ни была, он будет повсюду с ней, согревая ее. А она будет улыбаться ему. Он будет с ней всегда». Трудности в личной жизни никогда не пугали Даниэллу. В 1981 году она снова выходит замуж. Даниэлла Стил и Джон Трейн произвели на свет пятерых детей и усыновили детей друг друга от предыдущих браков. В 1993 году общественности стало известно, что Джон Трейн не является настоящим отцом сына Стил — Ника. Оказавшись в центре скандала, подросток покончил с собой. Пара не смогла преодолеть эту трагедию и приняла решение расстаться. 1-56-1011-13далее Твитнуть Новости наших партнеров