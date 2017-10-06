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Скромный образ жизни обеспеченных звезд

05.10.2017 19:30
Рейтинг 9.7

Деньги не всегда меняют все. Мы расскажем вам о 10 знаменитостях, которые ведут очень скромный образ жизни, несмотря на миллионы на своих банковских счетах.

1. Холли Берри
«Я очень благодарна за свою удачу, но одно из моих самых больших опасений заключается в том, что я могу потерять все это», — сказала Холли Берри. Как и всякая обычная домохозяйка, она покупает продукты со своим ребенком в супермаркетах. Одна из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде использует общественный транспорт и считает эту привычку абсолютно нормальной.

1. Холли Берри «Я очень благодарна за свою удачу, но одно из моих самых больших опасений заключается в том, что я могу потерять все это», — сказала Холли Берри. Как и всякая обычная домохозяйка, она покупает продукты со своим ребенком в супермаркетах. Одна из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде использует общественный транспорт и считает эту привычку абсолютно нормальной.

2. Кейт Миддлтон
Герцогиня Кембриджская предпочитает носить простые, но элегантные платья не только в обычной жизни, но и при посещении общественных мероприятий. Она считается одной из первых знаменитостей, которые начали носить одежду массового рынка и не испытывали никаких сомнений по этому поводу. Кейт несколько раз нарушала протокол, нося одно и то же платье более одного раза. Это отношение к вещам добавляет придает ей еще большую популярность.

2. Кейт Миддлтон Герцогиня Кембриджская предпочитает носить простые, но элегантные платья не только в обычной жизни, но и при посещении общественных мероприятий. Она считается одной из первых знаменитостей, которые начали носить одежду массового рынка и не испытывали никаких сомнений по этому поводу. Кейт несколько раз нарушала протокол, нося одно и то же платье более одного раза. Это отношение к вещам добавляет придает ей еще большую популярность.

3. Сара Джессика Паркер
Одежда Сара Джессики Паркер в реальной жизни ничем не отличается от ее одежды в «Сексе в большом городе». Она предпочитает простые, но удобные наряды. И те же принципы она прививает своим детям.

3. Сара Джессика Паркер Одежда Сара Джессики Паркер в реальной жизни ничем не отличается от ее одежды в «Сексе в большом городе». Она предпочитает простые, но удобные наряды. И те же принципы она прививает своим детям.

4. Мэтью МакКонахи
Трудно поверить, но обладатель Оскара Мэтью МакКонахи жил в трейлере — даже после того, как он сделал свои первые миллионы, играя в романтических комедиях. Он сказал, что его трейлер был связан с минимализмом в жизни, который является лучшим антистрессовым оружием, потому что большой дом требует большого внимания и энергии.

4. Мэтью МакКонахи Трудно поверить, но обладатель Оскара Мэтью МакКонахи жил в трейлере — даже после того, как он сделал свои первые миллионы, играя в романтических комедиях. Он сказал, что его трейлер был связан с минимализмом в жизни, который является лучшим антистрессовым оружием, потому что большой дом требует большого внимания и энергии.

5. Киану Ривз
Один из любимых актеров мира не беспокоится о своих доходах от кинопроектов. Киану отдал почти 85% своих доходов от «Матрицы» команде по спецэффектам и костюмерам.
«Деньги — это последнее, о чем я думаю. Я мог бы жить на то, что я уже заработал в течение следующих нескольких столетий», — сказал он в интервью.
Очень часто его можно увидеть на общественном транспорте, покупающим одежду на распродажах или отдыхающим на скамейке в парке, а не в роскошном ресторане.

5. Киану Ривз Один из любимых актеров мира не беспокоится о своих доходах от кинопроектов. Киану отдал почти 85% своих доходов от «Матрицы» команде по спецэффектам и костюмерам. «Деньги — это последнее, о чем я думаю. Я мог бы жить на то, что я уже заработал в течение следующих нескольких столетий», — сказал он в интервью. Очень часто его можно увидеть на общественном транспорте, покупающим одежду на распродажах или отдыхающим на скамейке в парке, а не в роскошном ресторане.
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