 
TOP 10

1 На подлодке датского изобретателя нашли видео пыток журналистки с обезглавливанием

2 Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о военном возвращении Донбасса

3 Путин рассказал анекдот про армию Израиля (ВИДЕО)

4 Воюющий на Донбассе актер Пашинин рассказал о секретной операции

5 Познер призвал организаторов ТЭФИ переименовать премию и отказаться от статуэтки Орфея

6 СМИ: у Караченцова нашли неоперабельную опухоль

7 Минфин пообещал рублю 17 лет падения

8 Подмосковное "Боевое братство" опознало попавшего в плен в Сирии россиянина

9 СМИ: Сати Казанова тайно вышла замуж за итальянца

10 Фото заброшенной могилы Березовского поразило Сеть

Новости наших партнеров

Архитектор спроектировал дом из грузовых контейнеров

04.10.2017 16:48
Рейтинг 9.4

Жить в грузовом контейнере посреди пустыни — звучит как-то не очень, но не спешите с выводами, ведь вы еще не видели жилище, которое сконструировал лондонский дизайнер Джеймс Уайтакер.

Дом в 200 кв. метров, в котором предусмотрена кухня, гостиная и три спальни, состоит из нескольких соединенных между собой грузовых контейнеров, установленных под разными углами, внешне напоминающих цветок, цветущий в пустыне, или структуру, которая больше похожа на конструкцию из другого мира.

Дом в 200 кв. метров, в котором предусмотрена кухня, гостиная и три спальни, состоит из нескольких соединенных между собой грузовых контейнеров, установленных под разными углами, внешне напоминающих цветок, цветущий в пустыне, или структуру, которая больше похожа на конструкцию из другого мира.

Жилище было разработано специально для кинопродюсера, имя которого держится в тайне, имеющего страсть к творческим проектам, и, как вы можете видеть, данная постройка действительно настолько творческая, что дальше уже некуда.

Жилище было разработано специально для кинопродюсера, имя которого держится в тайне, имеющего страсть к творческим проектам, и, как вы можете видеть, данная постройка действительно настолько творческая, что дальше уже некуда.

«Ранее в этом году мой клиент собрал у себя в Лос-Анджеле нескольких друзей, располагая небольшим количеством свободного времени все они отправились в поездку, чтобы посмотреть на участок земли, который клиент приобрел, — рассказал Джеймс. — Один из друзей, прежде чем открыть свой ноутбук, чтобы показать всем картинку, которую она увидела в Интернете, промолвила: «Вы знаете, что будет прекрасно здесь смотреться?» Той картинкой был офис, который я спроектировал несколько лет назад, но который так и не был построен, поэтому в следующее свое посещение Лондона, клиент связался со мной и попросил о встрече.»

«Ранее в этом году мой клиент собрал у себя в Лос-Анджеле нескольких друзей, располагая небольшим количеством свободного времени все они отправились в поездку, чтобы посмотреть на участок земли, который клиент приобрел, — рассказал Джеймс. — Один из друзей, прежде чем открыть свой ноутбук, чтобы показать всем картинку, которую она увидела в Интернете, промолвила: «Вы знаете, что будет прекрасно здесь смотреться?» Той картинкой был офис, который я спроектировал несколько лет назад, но который так и не был построен, поэтому в следующее свое посещение Лондона, клиент связался со мной и попросил о встрече.»
1-56-10далее
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга