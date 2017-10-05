Архитектор спроектировал дом из грузовых контейнеров Рейтинг 9.4 Жить в грузовом контейнере посреди пустыни — звучит как-то не очень, но не спешите с выводами, ведь вы еще не видели жилище, которое сконструировал лондонский дизайнер Джеймс Уайтакер. Дом в 200 кв. метров, в котором предусмотрена кухня, гостиная и три спальни, состоит из нескольких соединенных между собой грузовых контейнеров, установленных под разными углами, внешне напоминающих цветок, цветущий в пустыне, или структуру, которая больше похожа на конструкцию из другого мира. Жилище было разработано специально для кинопродюсера, имя которого держится в тайне, имеющего страсть к творческим проектам, и, как вы можете видеть, данная постройка действительно настолько творческая, что дальше уже некуда. «Ранее в этом году мой клиент собрал у себя в Лос-Анджеле нескольких друзей, располагая небольшим количеством свободного времени все они отправились в поездку, чтобы посмотреть на участок земли, который клиент приобрел, — рассказал Джеймс. — Один из друзей, прежде чем открыть свой ноутбук, чтобы показать всем картинку, которую она увидела в Интернете, промолвила: «Вы знаете, что будет прекрасно здесь смотреться?» Той картинкой был офис, который я спроектировал несколько лет назад, но который так и не был построен, поэтому в следующее свое посещение Лондона, клиент связался со мной и попросил о встрече.» 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров