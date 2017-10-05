Браки между знаменитостями с большой разницей в возрасте Рейтинг 9.7 "Да он ей в отцы годится!" - предполагаем мы, когда видим пары с большой разницей в возрасте. Но что, если дело не в деньгах и пиаре, а в настоящей любви? Стоит отметить, что не только опытные мужчины предпочитают юных красавиц, но и состоявшиеся леди не против отношений с молодыми жеребцами! 1. Игорь Николаев (57) и Юлия Проскурякова (35), разница 22 года

В браке с 2010 года, растят дочку Веронику. У Игоря Николаева уже есть старшая дочь Юлия Николаева, которая, кстати, старше новой супруги отца. Как ни странно, но познакомился композитор с будущей женой на своем концерте в Екатеринбурге, куда приехал с гастролями. Юлия очень любила творчество Николаева, поэтому решила заглянуть после выступления в гримерку, знакомство артист предложил продолжить в одном из местных ресторанов. Юля, кстати, не была далека от музыки. Она не раз участвовала в различных музыкальных конкурсах. 2. Владимир Кузьмин (62) и Екатерина Трофимова (35), разница в возрасте 27 лет

Женаты вот уже 16 лет. Екатерина вышла замуж за 46-летнего артиста в 19 лет, и ни разу не пожалела об этом. Родители девушки хорошо относятся к Владимиру. Кузьмин очень изменился за это время: сам неоднократно признавался, что Катя - подарок его судьбы. У певца от предыдущих 2 браков было 4 детей, однако двое из них погибли при трагических обстоятельствах. С новой женой ребенка они пока не завели, но не раз объявляли в прессе, что готовы стать родителями. 3. Александр Цекало (56) и Виктория Галушка (32), разница 24 года

Виктория Галушка не ищет популярности, однако окружена ей. Она сестра Веры Брежневой и жена Цекало с 2008 года, у пары трое детей. Познакомились супруги на одном из модных показов, куда Вику устроила Брежнева. Галушка не сидит без дела, она предприниматель, у нее собственный бизнес, несколько бутиков дизайнерской одежды в Киеве. 4. Лолита Милявская (53) и Иванов Дмитрий (39), разница в возрасте 14 лет

После развода с Цекало Лолиту потянуло на молодых любовников. Теннисист Дмитрий раньше тоже встречался с юными красавицами, однако Лолита, с которой его познакомил друг, привлекла его своей изюминкой и характером. В браке с 2011 года, пара счастлива, несмотря на то, что недавно спортсмен попал в секту, из которой его вызволила жена. 5. Дональд Трамп (71) и Мелания Трамп (47), разница 24 года

Будущая супруга президента США приглянулась Дональду в 1999 году. Тогда Мелания хотела стать моделью. Знакомство с богатым бизнесменом способствовало взлету карьеры девушки. Многие замечают, что за время их брака, а это 12 лет, черты лица Мелании сильно изменились. У пары есть сын - Бэррон. 1-56-1011-13далее Твитнуть Новости наших партнеров