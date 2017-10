Исторические личности, вступившие в кровосмесительные связи

Альберт Эйнштейн и Эльза Лёвенталь

Похождения знаменитого физика и его непростые отношения со своими супругами хотя и менее известны, чем его научные достижения, но не менее примечательны. В 1919 году Эйнштейн женился на своей кузине Эльзе Лёвенталь. И у Эйнштейна, и у Эльзы это был второй брак, а девичья фамилия Эльзы была… Эйнштейн. Впрочем, до этого он чуть было не женился на ее младшей дочери, 22-летней Ильзе. Если верить автору книги «Альберт Эйнштейн: самый популярный гений» Дж.Д. Рокфеллеру (Albert Einstein: The Most Popular Genius By J.D. Rockefeller), Эльза даже была готова отказаться от своего счастья ради блага дочери. Но затем физик опомнился и все-таки женился на своей любовнице.