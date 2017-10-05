Исторические личности, вступившие в кровосмесительные связи Рейтинг 9 Сегодня мы знаем, что кровосмесительная связь повышает риск рождения детей с генетическими заболеваниями. Чем ближе родственники, тем выше риски. Но и в прежние времена в большинстве культур с предубеждением относились к инцестуальным связям. Впрочем, героев этого материала это не остановило… Чарльз Дарвин и Эмма Веджвуд

Автор «Происхождения видов» женился на своей двоюродной сестре Эмме Веджвуд. Детство Эммы прошло в семейной резиденции, до замужества она была очень религиозной и хорошо образованной девушкой. За своего кузена Веджвуд вышла в тридцать лет. У Дарвинов было десять детей, но трое из них умерли вскоре после рождения. Чарльз Дарвин опасался, что причина детской смертности заключается в их близкородственной связи — эта идея была отражена в его работах по болезненности потомков от близкородственного скрещивания. Впрочем, на остальных детях последствия инцеста не отразились: их сыновья Джордж, Фрэнсис и Гораций стали членами Королевского общества. Джордж был математиком, Фрэнсис — ботаником, а Гораций — инженером и впоследствии мэром Кембриджа. Альберт Эйнштейн и Эльза Лёвенталь

Похождения знаменитого физика и его непростые отношения со своими супругами хотя и менее известны, чем его научные достижения, но не менее примечательны. В 1919 году Эйнштейн женился на своей кузине Эльзе Лёвенталь. И у Эйнштейна, и у Эльзы это был второй брак, а девичья фамилия Эльзы была… Эйнштейн. Впрочем, до этого он чуть было не женился на ее младшей дочери, 22-летней Ильзе. Если верить автору книги «Альберт Эйнштейн: самый популярный гений» Дж.Д. Рокфеллеру (Albert Einstein: The Most Popular Genius By J.D. Rockefeller), Эльза даже была готова отказаться от своего счастья ради блага дочери. Но затем физик опомнился и все-таки женился на своей любовнице. Клеопатра и ее братья

Клеопатра VII правила Египтом 21 год в соправительстве со своими родными братьями. Впрочем, для Древнего Египта это не такая уж большая редкость, не одна правящая династия заключала близкородственные связи. Формальными мужьями Клеопатры считались ее родные братья Птолемей XIII и Птолемей XIV. Когда умер их отец, Клеопатре было 17 или 18, а братья были и того младше, Птолемею XIII было 9 или 10 лет. Вместе они назывались «Отцелюбивыми богами» (Филопаторами). После смерти Птолемея XIII в Ниле на его место пришел 12-летний Птолемей XIV. По некоторым данным, спустя три года Клеопатра отравила своего 15-летнего брата, потому что ее целью стало возвести на престол своего сына от Цезаря. Римский историк IV в. Аврелий Виктор говорил о ней: «Она была так развратна, что часто проституировала, и обладала такой красотой, что многие мужчины своей смертью платили за обладание ею в течение одной ночи». Мария Безумная и Педру III

В Португалии Марию называли Благочестивой, а в Бразилии — Безумная. Мария I была первой правящей королевой Португалии. Была провозглашена монархом в 1777 году после смерти отца. Ее королем-консортом стал ее собственный дядя, брат ее отца, Педру III. Жозе, отец Марии, не имея наследников мужского пола, уговорил папу римского разрешить близкородственный брак. 1-56-1011-13далее Твитнуть Новости наших партнеров