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Самые удивительные кладбища из разных уголков мира

03.10.2017 20:38
Рейтинг 9.1

Для многих людей кладбища – это символ печали и скорби по ушедшим родственникам. Также это место для созерцания и оценки жизни. А некоторые из посетителей могут даже найти здесь нечто прекрасное.

Пер-Лешаз (Париж, Франция)
Париж, оказывается, стал городом-законодателем мод не только на костюмы и прически, но и на кладбища. В 1804 году открылся Пер-Лешаз. Уже два века здесь на зеленых лужайках хоронят самых знаменитых людей: Мольер, Бальак, Оскар Уайльд, Джим Моррисон, Эдит Пиаф, Сара Бернар, Нестор Махно, Фредерик Шопен. Классические памятники, выполненные из камня, на века запечатлели строгость и романтику ушедших эпох.

Пер-Лешаз (Париж, Франция) Париж, оказывается, стал городом-законодателем мод не только на костюмы и прически, но и на кладбища. В 1804 году открылся Пер-Лешаз. Уже два века здесь на зеленых лужайках хоронят самых знаменитых людей: Мольер, Бальак, Оскар Уайльд, Джим Моррисон, Эдит Пиаф, Сара Бернар, Нестор Махно, Фредерик Шопен. Классические памятники, выполненные из камня, на века запечатлели строгость и романтику ушедших эпох.

Скульптуры кладбища Пер-Лешаз.

Скульптуры кладбища Пер-Лешаз.

Хайгейтское кладбище (Лондон, Великобритания)
По мере роста населения Лондона в 1830-1840-х годах на окраинах города были заложены новые кладбища. Они получили название «Магическая семерка» и сохранились до сих пор. Одно из них, Хайгейтское, сегодня известно как одно из самых красивых мест для вечного упокоения. Хайгейт привлекает многих своими пейзажами. Плотная зелень окутывает разрушающиеся каменные надгробия, оставляя далеко позади привычный суетливый мир. Здесь царит вечное спокойствие и ощущение сказки.

Хайгейтское кладбище (Лондон, Великобритания) По мере роста населения Лондона в 1830-1840-х годах на окраинах города были заложены новые кладбища. Они получили название «Магическая семерка» и сохранились до сих пор. Одно из них, Хайгейтское, сегодня известно как одно из самых красивых мест для вечного упокоения. Хайгейт привлекает многих своими пейзажами. Плотная зелень окутывает разрушающиеся каменные надгробия, оставляя далеко позади привычный суетливый мир. Здесь царит вечное спокойствие и ощущение сказки.

Увитые плющом могилы лондонского кладбища Хайгейт. Фото: atlasobscura.com.

Увитые плющом могилы лондонского кладбища Хайгейт. Фото: atlasobscura.com.

Пиратское кладбище (Сент-Мари, Мадагаскар)
На небольшом островке Сент-Мари близ Мадагаскара туристы могут найти еще одно кладбище, утопающее в зелени. В XVIII-XIX вв. здесь, в тропическом раю, жили сотни морских бандитов – пиратов. Намогильные камни до сих пор хранят человеческие истории тех непростых дней.

Пиратское кладбище (Сент-Мари, Мадагаскар) На небольшом островке Сент-Мари близ Мадагаскара туристы могут найти еще одно кладбище, утопающее в зелени. В XVIII-XIX вв. здесь, в тропическом раю, жили сотни морских бандитов – пиратов. Намогильные камни до сих пор хранят человеческие истории тех непростых дней.
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