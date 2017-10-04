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25 самых опасных насекомых на планете

03.10.2017 20:24
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Миллионы разновидностей насекомых, которые живут сегодня на земле, играют важнейшую роль в экосистеме нашей планеты. Хотя большинство из них безопасно, некоторые могут доставлять человеку множество неприятностей, а кое-какие могут быть ядовитыми и даже смертельно опасными. От привычных муравьев и мух до более экзотических жуков — предлагаем вам список из 25 самых опасных насекомых в мире.

1. Термиты
Термиты не несут прямой опасности для человека, играют важную роль для окружающей среды, более того, в некоторых культурах их даже употребляют в пищу. Но при этом малыши-термиты могут нанести колоссальный ущерб инфраструктуре, порой делая дома полностью непригодными для жилья.

1. Термиты Термиты не несут прямой опасности для человека, играют важную роль для окружающей среды, более того, в некоторых культурах их даже употребляют в пищу. Но при этом малыши-термиты могут нанести колоссальный ущерб инфраструктуре, порой делая дома полностью непригодными для жилья.

2. Вши
Вши — бескрылые паразиты, которые питаются частичками кожи, кровью и другими выделениями человеческого тела. Чаще всего переносчиками этих насекомых служат люди. В природе насчитывается приблизительно пятнадцать различных видов вшей. Как и термиты, вши не всегда несут прямую опасность здоровью человека, но они могут быть переносчиками болезней.

2. Вши Вши — бескрылые паразиты, которые питаются частичками кожи, кровью и другими выделениями человеческого тела. Чаще всего переносчиками этих насекомых служат люди. В природе насчитывается приблизительно пятнадцать различных видов вшей. Как и термиты, вши не всегда несут прямую опасность здоровью человека, но они могут быть переносчиками болезней.

3. Черноногий клещ
Каждый год черноногий клещ заражает тысячи людей болезнью Лайма, которая начинается с сыпи вокруг укуса, напоминающего глаз быка. Ранние симптомы этого заболевания включают головную боль и лихорадку. С дальнейшим развитием болезни жертва начинает страдать от проблем с сердечно-сосудистой системой. Немногие умирают от этих укусов, но последствия могут продолжиться в течение многих лет после неприятной встречи с клещом.

3. Черноногий клещ Каждый год черноногий клещ заражает тысячи людей болезнью Лайма, которая начинается с сыпи вокруг укуса, напоминающего глаз быка. Ранние симптомы этого заболевания включают головную боль и лихорадку. С дальнейшим развитием болезни жертва начинает страдать от проблем с сердечно-сосудистой системой. Немногие умирают от этих укусов, но последствия могут продолжиться в течение многих лет после неприятной встречи с клещом.

4. Кочевые муравьи
Первое создание в нашем списке, которое опасно в буквальном значении этого слова, — бродячие муравьи, известные своей хищной агрессией. В отличие от других видов муравьев, бродячие не строят свои собственные постоянные муравейники. Вместо этого они создают колонии, которые мигрируют от одного места к другому. Эти хищники постоянно перемещаются в течение дня, охотясь на насекомых и мелких позвоночных. Фактически вся объединенная колония может убить за один день более чем полмиллиона насекомых и мелких животных.

4. Кочевые муравьи Первое создание в нашем списке, которое опасно в буквальном значении этого слова, — бродячие муравьи, известные своей хищной агрессией. В отличие от других видов муравьев, бродячие не строят свои собственные постоянные муравейники. Вместо этого они создают колонии, которые мигрируют от одного места к другому. Эти хищники постоянно перемещаются в течение дня, охотясь на насекомых и мелких позвоночных. Фактически вся объединенная колония может убить за один день более чем полмиллиона насекомых и мелких животных.

5. Оса
Большинство ос не несет особой прямой опасности, но определенные их разновидности, такие как немецкая оса Северной Америки, достигают больших размеров и могут быть невероятно агрессивными. Если они почувствуют опасность или заметят вторжение на свою территорию, то могут жалить неоднократно и очень болезненно. Они будут помечать своих агрессоров и в некоторых случаях преследовать их.

5. Оса Большинство ос не несет особой прямой опасности, но определенные их разновидности, такие как немецкая оса Северной Америки, достигают больших размеров и могут быть невероятно агрессивными. Если они почувствуют опасность или заметят вторжение на свою территорию, то могут жалить неоднократно и очень болезненно. Они будут помечать своих агрессоров и в некоторых случаях преследовать их.
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