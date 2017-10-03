Изобретения ученых Третьего Рейха, которыми пользуется весь мир Рейтинг 9.4 Ученые Третьего Рейха известны своими бесчеловечными опытами, которые они проводили на несчастных узниках концлагерей. Концепция «чистой крови» развязала руки палачам и убийцам, без тени сомнения использующих так называемый «человеческий материал» в своих целях. Странно, но побочным результатом этих зверств стали вещи, которые спасают жизни и повсеместно используются в быту. Сегодня мы расскажем об изобретениях нацистов, которыми до сих пор пользуется весь мир. Спасательные жилеты

Отвратительные эксперименты проводил на людях «врач» Зигмунд Рашер в лагерях Дахау и Аушвиц. Он пытался понять, как именно резкое переохлаждение влияет на организм, для чего помещал подопытных в ледяную воду. В ходе экспериментов Рашер выяснил: переохлаждение мозжечка убивает человека очень быстро. И тогда нацисты придумали специальный спасательный жилет с подголовником, помогающим держать голову над водой. Этими жилетами сегодня пользуется весь мир. Синтетические антибиотики

Изобретение синтетических антибиотиков, сульфаниламидов, также произошло в концлагере. Чтобы проверить действие нового препарата, так называемые медики вспарывали тела заключенных и засыпали раны грязью, а затем вкалывали им лекарства. Медицина использует сульфаниламид как раз для того, чтобы помочь организму справиться с сепсисом. Вакцина против малярии

Курт Плетнер изобрел вакцину против малярии экспериментируя на заключенных. Он специально заражал несчастных, помещая их в одну комнату с малярийными комарами. После войны Плетнера не только освободили от ответсвенности, но и взяли на кафедру Фрайбургского университета — вклад в науку бесчеловечного убийцы сочли слишком высоким для казни. Плазмаферез

Йозеф Менгеле, прозванный за дикие эксперименты «Ангелом Смерти», пытался найти способ «расовой очистки крови». По его приказу были зверски замучены тысячи узников концлагеря. Но побочным результатом этих ужасных экспериментов стало изобретение плазмафереза — медицинская процедура, во время которой кровь очищается от токсинов и вновь возвращается в кровоток. Фольксваген «Жук»

Пожалуй, один из самых узнаваемых автомобилей мира был создан по личному приказу Гитлера. Он выделил Даймлеру и Бенцу более 50 миллионов рейхсмарок и в 1937 году с завода вышла первая партия автомобилей под маркировкой Kraft durch Freude (Сила через радость). Затем завод остался под властью британцев, которые вновь наладили выпуск автомобилей. 1-56-7далее Твитнуть Новости наших партнеров