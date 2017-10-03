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Самые невероятные лифты из разных уголков мира

02.10.2017 20:46
Рейтинг 8.8

С древних времён человечество задумывалось о создании устройства, способного транспортировать людей и груз на разную высоту. Предположительно, первая конструкция лифта принадлежит Архимеду и датируется 236 годом до нашей эры. Самыми первыми, кто воплотил данную идею в реальность, стали древние египтяне. Подобное устройство им было необходимо в процессе сооружения своих знаменитых пирамид для фараонов.

Elevador de Santa Justa, Лиссабон
Elevador de Santa Justa — лифтовый подъёмник в Лиссабоне, Португалия. Лифт находится в самом сердце исторической части Лиссабона. Соединяет район Baixa с Chiado. Нижняя точка лифта находится на одноимённой улице, а в верхней части выходит на площадь Largo do Carmo. Кабины вмещают 19 сидячих и 10 стоячих мест. Лифт действует с 1902 года и помогает жителям города без проблем преодолевать этот крутой подъем, а туристов, кроме всего прочего, привлекает панорамными видами, открывающимися с верхней станции. В 2002 году данный объект был признан памятником национального значения.

Elevador de Santa Justa, Лиссабон Elevador de Santa Justa — лифтовый подъёмник в Лиссабоне, Португалия. Лифт находится в самом сердце исторической части Лиссабона. Соединяет район Baixa с Chiado. Нижняя точка лифта находится на одноимённой улице, а в верхней части выходит на площадь Largo do Carmo. Кабины вмещают 19 сидячих и 10 стоячих мест. Лифт действует с 1902 года и помогает жителям города без проблем преодолевать этот крутой подъем, а туристов, кроме всего прочего, привлекает панорамными видами, открывающимися с верхней станции. В 2002 году данный объект был признан памятником национального значения.

Строительство лифта началось в 1898 году и завершилось в 1901. Официальное открытие Santa Justa для публики произошло спустя год – 10 июля 1902 года. Гроза и дождь обрушились на город в этот день. Непогода не повлияла на энтузиазм и любопытство горожан. Многие захотели первыми опробовать новый вид транспорта, и просто полюбоваться панорамой города со смотровой площадки. В полдень, под пристальным взглядом толпы, торжественно отправили лифт наверх, в кабинке находились приглашённые гости и представители прессы. После была официальная церемония открытия. На террасе соседнего здания (дома Conde de Tomar) оркестр играл национальный гимн Португалии, а в небо запустили ракеты и фейерверки. В первые годы своего существования кабинки лифта приводились в действие энергией пара, но с 6 ноября 1907 его перевели на электричество. Лифт Санта Жушта на тот момент был самым технологичным и передовым среди инженерных конструкций Европы.

Строительство лифта началось в 1898 году и завершилось в 1901. Официальное открытие Santa Justa для публики произошло спустя год – 10 июля 1902 года. Гроза и дождь обрушились на город в этот день. Непогода не повлияла на энтузиазм и любопытство горожан. Многие захотели первыми опробовать новый вид транспорта, и просто полюбоваться панорамой города со смотровой площадки. В полдень, под пристальным взглядом толпы, торжественно отправили лифт наверх, в кабинке находились приглашённые гости и представители прессы. После была официальная церемония открытия. На террасе соседнего здания (дома Conde de Tomar) оркестр играл национальный гимн Португалии, а в небо запустили ракеты и фейерверки. В первые годы своего существования кабинки лифта приводились в действие энергией пара, но с 6 ноября 1907 его перевели на электричество. Лифт Санта Жушта на тот момент был самым технологичным и передовым среди инженерных конструкций Европы.

Вид с площадки лифта.

Вид с площадки лифта.

Elevador Lacerda, Салвадор
Подъёмник Ласерда находится в Салвадоре, Бразилия, и соединяет Верхний город (Cidade Alta) исторический центр Салвадора) с Нижним (Cidade Baixa) — деловыми и финансовыми районами.

Elevador Lacerda, Салвадор Подъёмник Ласерда находится в Салвадоре, Бразилия, и соединяет Верхний город (Cidade Alta) исторический центр Салвадора) с Нижним (Cidade Baixa) — деловыми и финансовыми районами.

Конструктивно подъёмник Ласерда состоит из двух башен: одна из них несёт четыре лифтовые шахты; другая, расположенная вдоль склона и, частично, в толще горы, служит местом расположения противовесов. Общая высота сооружения — 72 метра. Подъёмник включает в себя четыре лифтовые кабины, рассчитанные на 32 пассажира каждая. Время подъёма на высоту 50 метров — около 30 секунд. Подъёмник, являясь средством городского пассажирского транспорта города Салвадор, перевозит до 900 000 человек в месяц (или в среднем 28 000 человек в день). Стоимость проезда — 15 сентаво.

Конструктивно подъёмник Ласерда состоит из двух башен: одна из них несёт четыре лифтовые шахты; другая, расположенная вдоль склона и, частично, в толще горы, служит местом расположения противовесов. Общая высота сооружения — 72 метра. Подъёмник включает в себя четыре лифтовые кабины, рассчитанные на 32 пассажира каждая. Время подъёма на высоту 50 метров — около 30 секунд. Подъёмник, являясь средством городского пассажирского транспорта города Салвадор, перевозит до 900 000 человек в месяц (или в среднем 28 000 человек в день). Стоимость проезда — 15 сентаво.
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