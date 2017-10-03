15 самых загадочных мест на Земле Рейтинг 9.8 Земля - третья планета от Солнца и единственная в нашей системе, где существует жизнь. Наш мир полон таинственных и загадочных мест, созданных как природой, так и человеком. Взгляните на 15 уголков планеты, сбивающих с толку аномальными и удивительными явлениями. Подборка для любителей исторических и природных загадок. 15. Зона 51

Зона 51 - военная база США, расположенная в 133 км к северо-западу от Лас-Вегаса, где, согласно официальным данным, разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения. Секретность базы сделала ее предметом многочисленных теорий заговора, в особенности о НЛО. По слухам, на территории базы разбился инопланетный корабль, но материалы того дела правительство не рассекречивает. 14. Бермудский треугольник

Вершинами этого таинственного треугольника являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико. С 1600-х в злополучном треугольнике стали пропадать корабли, а с 1940-х - воздушные судна. Один из самых известных случаев - исчезновение звена из пяти бомбардировщиков-торпедоносцев типа "Эвенджер", взлетевших 5 декабря 1945 года с базы военно-морских сил США в Форт-Лодердейле. Самолеты не вернулись, а их обломки не были найдены. Часто упоминается якобы последняя фраза одного из пилотов: "Кажется, что мы вроде… мы опускаемся в белые воды… мы заблудились…". 13. Самая богатая деревня в Китае

Хуаси - деревня в восточной провинции Китая Цзянсу, в которой живут только миллионеры. Здесь процветает производство стали и шелка, а также туристический бизнес. Каждый житель обязан работать 7 дней в неделю, но может получать бесплатное образование и медицинскую помощь. Им запрещено общаться с прессой, а если кто-то решит уехать из деревни хотя бы на день, то тут же потеряет все имущество. 12. Стоунхендж

Это каменное мегалитическое сооружение в графстве Уилтшир, Англия, внесено в список Всемирного наследия. Стоунхендж датируется 3100 г. до н.э., а его подлинное назначение до сих пор является темой для научных споров. Эксперты полагают, что Стоунхендж когда-то был местом для погребения мертвых и даже святилищем друидов. 11. Озеро Скелетов, Индия

Озеро Скелетов, также известное как Роопкунд, располагается на высоте 5029 метров над уровнем моря на территории индийского штата Уттаракханд. В 1942 году лесники местного заповедника обнаружили на берегу этого ледникового озера более 200 человеческих скелетов. Радиоуглеродный анализ показал приблизительный возраст останков - от пяти до восьми веков. Вопрос о том, кто все эти люди и куда они направлялись, пока так и не решен, но ученые установили причину их смерти - гигантский град. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров