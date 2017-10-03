Самые первые выступления знаменитостей на сцене

Элвис Пресли.
Мальчик с самого детства рос в окружении церковной музыки и религии. Посещения церкви было для юного Элвиса обязательным, кроме того, Пресли участвовал в церковном хоре. На одиннадцатилетие родители подарили Элвису гитару - взамен велосипеда, который семья не могла себе позволить.
Возможно, на выбор подарка повлиял первый музыкальный успех Элвиса - за несколько месяцев до этого он получил приз на ярмарке за исполнение со сцены народной песни "Old Shep". К сожалению, фотографий этого дня не сохранилось.
Бритни Спирс.
На судьбу юной певицы повлияла ее мама, которая всячески продвигала девушку на сцене.
Бритни начала петь еще до школы, на праздниках в родном городе Кенвуд (штат Луизиана). Маленькой Спирс разрешали даже произносить речи со сцены.
Именно мама будущей звезды отвезла Бритни в Нью-Йорк, оставив мужа и старшую дочь в родном городе. Подобного рода рвение к победе жило в маме Бритни на протяжении всего детства маленькой певицы. После прибытия в Нью Йорк, Бритни попытались устроить в "Клуб Микки Мауса".