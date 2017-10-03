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Самые первые выступления знаменитостей на сцене

02.10.2017 12:11
Рейтинг 9.9

3 октября 1945 года в возрасте 10 лет Элвис Пресли принял участие в конкурсе юных талантов и завоевал второй приз. За песенку "Старая овечка" он получил $5. Если к кому-то слава приходит в юности, к кому-то и вовсе в зрелом возрасте, то есть такие счастливчики, которые стали звездами еще будучи школьником или вовсе малышами. Представляем вам истории самых первых выступлений знаменитостей.

Элвис Пресли.
Мальчик с самого детства рос в окружении церковной музыки и религии. Посещения церкви было для юного Элвиса обязательным, кроме того, Пресли участвовал в церковном хоре. На одиннадцатилетие родители подарили Элвису гитару - взамен велосипеда, который семья не могла себе позволить.

Элвис Пресли. Мальчик с самого детства рос в окружении церковной музыки и религии. Посещения церкви было для юного Элвиса обязательным, кроме того, Пресли участвовал в церковном хоре. На одиннадцатилетие родители подарили Элвису гитару - взамен велосипеда, который семья не могла себе позволить.

Возможно, на выбор подарка повлиял первый музыкальный успех Элвиса - за несколько месяцев до этого он получил приз на ярмарке за исполнение со сцены народной песни "Old Shep". К сожалению, фотографий этого дня не сохранилось.

Возможно, на выбор подарка повлиял первый музыкальный успех Элвиса - за несколько месяцев до этого он получил приз на ярмарке за исполнение со сцены народной песни "Old Shep". К сожалению, фотографий этого дня не сохранилось.

Бритни Спирс.
На судьбу юной певицы повлияла ее мама, которая всячески продвигала девушку на сцене.

Бритни Спирс.На судьбу юной певицы повлияла ее мама, которая всячески продвигала девушку на сцене.

Бритни начала петь еще до школы, на праздниках в родном городе Кенвуд (штат Луизиана). Маленькой Спирс разрешали даже произносить речи со сцены.

Бритни начала петь еще до школы, на праздниках в родном городе Кенвуд (штат Луизиана). Маленькой Спирс разрешали даже произносить речи со сцены.

Именно мама будущей звезды отвезла Бритни в Нью-Йорк, оставив мужа и старшую дочь в родном городе. Подобного рода рвение к победе жило в маме Бритни на протяжении всего детства маленькой певицы. После прибытия в Нью Йорк, Бритни попытались устроить в "Клуб Микки Мауса".

Именно мама будущей звезды отвезла Бритни в Нью-Йорк, оставив мужа и старшую дочь в родном городе. Подобного рода рвение к победе жило в маме Бритни на протяжении всего детства маленькой певицы. После прибытия в Нью Йорк, Бритни попытались устроить в "Клуб Микки Мауса".
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