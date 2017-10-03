Самые первые выступления знаменитостей на сцене Рейтинг 9.9 3 октября 1945 года в возрасте 10 лет Элвис Пресли принял участие в конкурсе юных талантов и завоевал второй приз. За песенку "Старая овечка" он получил $5. Если к кому-то слава приходит в юности, к кому-то и вовсе в зрелом возрасте, то есть такие счастливчики, которые стали звездами еще будучи школьником или вовсе малышами. Представляем вам истории самых первых выступлений знаменитостей. Элвис Пресли.

Мальчик с самого детства рос в окружении церковной музыки и религии. Посещения церкви было для юного Элвиса обязательным, кроме того, Пресли участвовал в церковном хоре. На одиннадцатилетие родители подарили Элвису гитару - взамен велосипеда, который семья не могла себе позволить. Возможно, на выбор подарка повлиял первый музыкальный успех Элвиса - за несколько месяцев до этого он получил приз на ярмарке за исполнение со сцены народной песни "Old Shep". К сожалению, фотографий этого дня не сохранилось. Бритни Спирс.

На судьбу юной певицы повлияла ее мама, которая всячески продвигала девушку на сцене. Бритни начала петь еще до школы, на праздниках в родном городе Кенвуд (штат Луизиана). Маленькой Спирс разрешали даже произносить речи со сцены. Именно мама будущей звезды отвезла Бритни в Нью-Йорк, оставив мужа и старшую дочь в родном городе. Подобного рода рвение к победе жило в маме Бритни на протяжении всего детства маленькой певицы. После прибытия в Нью Йорк, Бритни попытались устроить в "Клуб Микки Мауса". 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров