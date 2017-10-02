Оружие современной России

Панцирь-С1
Этот самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс может в одиночку осуществить защиту укрепления от целой армии. Система состоит из 12 управляемых ракет класса «Воздух» и двух автоматических пушек 30-мм, эффективных против самолетов, вертолетов, баллистических и крылатых ракет.
Б-261
Первая из шести дизель-электрических подводных лодок, «Новороссийск», была спущена с верфей Санкт-Петербурга в прошлом году. Ее создатели утверждают, что инновационные стелс-технологии делают субмарину практически невидимой при погружении.
Миг-35
Многоцелевой истребитель, эффективный как при работе в воздухе, так и при высокоточных ударах по местности. Способен развивать скорость до 2400 км в час. Миг-35 умеет уничтожать морские и наземные цели с большого расстояния, а также проводить разведоперации.
Бора
Первый в своем роде ракетный корабль на воздушной подушке. Вооружен восемью ракетами класса «Москит» и двадцатью зенитными ракетами. Экипаж судна насчитывает 68 человек. Крейсерская скорость «Бора» — 100 км/ч.
Т-90
Новейшая боевая платформа, прекрасно показавшая себя на испытаниях в полевых условиях. Главным оружием танка является гладкоствольная пушка калибром 125 мм, дополнительным — тяжелый зенитный пулемет с дистанционным управлением.