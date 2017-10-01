Самые известные гражданские браки знаменитостей Рейтинг 9.6 Есть пары, которые долгие годы живут без штампа в паспорте. Есть и те, кто все-таки отправляется в загс спустя 10, а то и 15 лет совместной жизни. А наши герои расстались в пяти минутах от алтаря (хотя некоторые все же успели сыграть свадьбу, но она не спасла любовь). Ванесса Паради и Джонни Депп

Прожили вместе 14 лет

Депп и Паради впервые встретились в 1993 году, но не придали знакомству значения. «Мы просто поздоровались, но между нами проскочила искра», — рассказывал Джонни. А вот вторая, судьбоносная встреча случилась пятью годами позже на съемках фильма «Девятые врата» Романа Полански. Уже через неделю они начали жить вместе, а через три месяца Ванесса забеременела. Несмотря на рождение двоих детей, артисты так и не узаконили отношения. «Вообще-то, мы с Ванессой давно считаем себя женатой парой. Свидетельство о браке — всего лишь бумажка. Но для детей в будущем это может иметь значение. Так что мы непременно поженимся — как только Лили-Роуз и Джек немного подрастут и смогут в полной мере оценить это событие», — утверждал Депп. До свадьбы дело не дошло — в 2012 году Депп и Паради расстались. Версий было много: одни утверждали, что у пары давно были разногласия и они несколько месяцев не жили вместе, другие винили в разлуке молодую актрису Эмбер Херд, с которой Депп познакомился на съемках фильма «Ромовый дневник». Депп на самом деле ушел к Эмбер. И не просто закрутил роман с хорошенькой партнершей, а женился на ней! Но… Эмбер подала на развод после 15 месяцев брака, обвинив супруга в насилии. Девушка рассказала, что Джонни таскал ее за волосы, швырял телефон в лицо и не стеснялся крепких выражений. Анджелина Джоли и Брэд Питт

Прожили в гражданском браке 9 лет

Самая знаменитая звёздная пара начала отношения в 2005 году — на съёмках фильма «Мистер и миссис Смит», когда Питт был женат на Дженнифер Энистон. Девять лет пара жила вместе и воспитывала шестерых детей, трое из которых — приёмные. Поклонники гадали, когда же отгремит роскошная свадьба, и 23 августа 2014 года торжество всё-таки состоялось. Но… это стало началом конца. В 2016 году Джоли подала на развод. Актёры заключили соглашение, согласно которому Анджелина стала единоличным опекуном детей, а Питт может навещать наследников. Виктория Боня и Алекс Смерфит

Прожили вместе 7 лет

В 2010 году выпускница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня познакомилась с наследником ирландского миллионера Алексом Смерфитом, который увёз русскую красавицу в Монако. Отношения Виктории и Алекса никогда не складывались легко. Родители молодого человека были настроены негативно. Друзья Алекса тоже не понимали его выбор. Ситуацию усугубляли СМИ, которые постоянно припоминали Боне прошлые ошибки, публиковали непристойные фотографии времен «Дома-2», но паре было всё равно. 1-56-1011-1516-19далее Твитнуть Новости наших партнеров