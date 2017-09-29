15 богатейших женщин планеты Рейтинг 8.9 В течение многих лет Лилиан Беттанкур была самой богатой женщиной в мире. Дочь Эжена Шюллера, основателя L"Oreal, унаследовала огромное состояние после смерти отца в 1957 году. Но пример этой француженки далеко не единственный. Предлагаю взглянуть на самых успешных миллиардерш мира и узнать, во сколько оценивается их состояние. 15. Маргаретта Тейлор - Cox Enterprises - $8,500,000,000

В 2015 году Энн Кокс Чемберс разделила между тремя детьми 49,9% акций компании Cox Enterprises. Маргаретта Тейлор, Кэтрин Рейнер и Джеймс Кокс Чемберс получили равные доли на сумму около 8,5 млрд долларов. Тейлор практически не принимает участия в делах компании, но щедро жертвует свои деньги Обществу охраны природы. 14. Кэтрин Рейнер - Cox Enterprises - $8,500,000,000

Кэтрин так же, как и ее сестра, унаследовала хорошую долю акций американского медиа-конгломерата Cox Enterprises. 74-летняя женщина посвятила себя благотворительности и в настоящий момент входит в совет директоров Библиотеки и музея Моргана, Нью-Йоркской публичной библиотеки и Фонда спасения животных. 13. Чжоу Цюньфэй - Lens Technology - $10,400,000,000

Чжоу Цюньфэй в 45 лет стала богатейшей женщиной Китая. В 15 лет она начала работать на конвейере провинциальной стекольной фабрики, а сейчас руководит Lens Technology. Ее компания - ведущий мировой поставщик стеклянных пластин для производителей смартфонов, компьютеров, а также фото- и видеотехники. И свое состояние, оценивающееся в $10,400,000,000, женщина заработала без помощи родственников. 12. Массимилиана Ландини Алеотти - Menarini Group - $11,300,000,000

Массимилиана и ее трое детей унаследовали фармацевтическую компанию Menarini Group после смерти мужа и отца Альберто Алеотти в 2014 году. С тех пор семью неоднократно обвиняли в неуплате налогов, а в 2016 году дочь Алеотти Лучию и его сына Альберто Джованни приговорили к 10 и 7 годам лишения свободы по обвинению в коррупции и отмывании денег. 11. Блэр Пэрри-Окден - Cox Enterprises - $12,800,000,000

Блэр Пэрри-Окден - двоюродная сестра Маргаретты Тейлор и Кэтрин Рейнер, получившая в наследство от матери 25% акций Cox Enterprises. В настоящее время женщина живет в Австралии и не участвует в управлении компанией. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...