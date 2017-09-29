 
TOP 10

1 СМИ узнали, где убивали своих жертв краснодарские каннибалы

2 Навальный опубликовал ВИДЕО роскошной виллы в Италии ведущего Соловьева за сотни миллионов рублей

3 СМИ: в студенчестве Наталья Юнникова стала жертвой насильника

4 Пока Хью Хефнер умирал, его молодая жена постила в соцсетях откровенные фото

5 «Зенит» разгромил испанский «Реал Сосьедад» в матче ЛЕ

6 Daily Star: Россия готовится к Третьей мировой войне

7 СМИ назвали восемь возможных преемников Медведева

8 Сбербанк пугает блокировкой счетов: от клиента потребовали объяснить происхождение денег

9 Плотник-грабитель отрубил женщине руку из-за золотых часов

10 Сирийские войска взяли штурмом лагерь украинских боевиков ИГИЛ (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

15 богатейших женщин планеты

28.09.2017 16:27
Рейтинг 8.9

В течение многих лет Лилиан Беттанкур была самой богатой женщиной в мире. Дочь Эжена Шюллера, основателя L"Oreal, унаследовала огромное состояние после смерти отца в 1957 году. Но пример этой француженки далеко не единственный. Предлагаю взглянуть на самых успешных миллиардерш мира и узнать, во сколько оценивается их состояние.

15. Маргаретта Тейлор - Cox Enterprises - $8,500,000,000
В 2015 году Энн Кокс Чемберс разделила между тремя детьми 49,9% акций компании Cox Enterprises. Маргаретта Тейлор, Кэтрин Рейнер и Джеймс Кокс Чемберс получили равные доли на сумму около 8,5 млрд долларов. Тейлор практически не принимает участия в делах компании, но щедро жертвует свои деньги Обществу охраны природы.

15. Маргаретта Тейлор - Cox Enterprises - $8,500,000,000 В 2015 году Энн Кокс Чемберс разделила между тремя детьми 49,9% акций компании Cox Enterprises. Маргаретта Тейлор, Кэтрин Рейнер и Джеймс Кокс Чемберс получили равные доли на сумму около 8,5 млрд долларов. Тейлор практически не принимает участия в делах компании, но щедро жертвует свои деньги Обществу охраны природы.

14. Кэтрин Рейнер - Cox Enterprises - $8,500,000,000
Кэтрин так же, как и ее сестра, унаследовала хорошую долю акций американского медиа-конгломерата Cox Enterprises. 74-летняя женщина посвятила себя благотворительности и в настоящий момент входит в совет директоров Библиотеки и музея Моргана, Нью-Йоркской публичной библиотеки и Фонда спасения животных.

14. Кэтрин Рейнер - Cox Enterprises - $8,500,000,000 Кэтрин так же, как и ее сестра, унаследовала хорошую долю акций американского медиа-конгломерата Cox Enterprises. 74-летняя женщина посвятила себя благотворительности и в настоящий момент входит в совет директоров Библиотеки и музея Моргана, Нью-Йоркской публичной библиотеки и Фонда спасения животных.

13. Чжоу Цюньфэй - Lens Technology - $10,400,000,000
Чжоу Цюньфэй в 45 лет стала богатейшей женщиной Китая. В 15 лет она начала работать на конвейере провинциальной стекольной фабрики, а сейчас руководит Lens Technology. Ее компания - ведущий мировой поставщик стеклянных пластин для производителей смартфонов, компьютеров, а также фото- и видеотехники. И свое состояние, оценивающееся в $10,400,000,000, женщина заработала без помощи родственников.

13. Чжоу Цюньфэй - Lens Technology - $10,400,000,000Чжоу Цюньфэй в 45 лет стала богатейшей женщиной Китая. В 15 лет она начала работать на конвейере провинциальной стекольной фабрики, а сейчас руководит Lens Technology. Ее компания - ведущий мировой поставщик стеклянных пластин для производителей смартфонов, компьютеров, а также фото- и видеотехники. И свое состояние, оценивающееся в $10,400,000,000, женщина заработала без помощи родственников.

12. Массимилиана Ландини Алеотти - Menarini Group - $11,300,000,000
Массимилиана и ее трое детей унаследовали фармацевтическую компанию Menarini Group после смерти мужа и отца Альберто Алеотти в 2014 году. С тех пор семью неоднократно обвиняли в неуплате налогов, а в 2016 году дочь Алеотти Лучию и его сына Альберто Джованни приговорили к 10 и 7 годам лишения свободы по обвинению в коррупции и отмывании денег.

12. Массимилиана Ландини Алеотти - Menarini Group - $11,300,000,000 Массимилиана и ее трое детей унаследовали фармацевтическую компанию Menarini Group после смерти мужа и отца Альберто Алеотти в 2014 году. С тех пор семью неоднократно обвиняли в неуплате налогов, а в 2016 году дочь Алеотти Лучию и его сына Альберто Джованни приговорили к 10 и 7 годам лишения свободы по обвинению в коррупции и отмывании денег.

11. Блэр Пэрри-Окден - Cox Enterprises - $12,800,000,000
Блэр Пэрри-Окден - двоюродная сестра Маргаретты Тейлор и Кэтрин Рейнер, получившая в наследство от матери 25% акций Cox Enterprises. В настоящее время женщина живет в Австралии и не участвует в управлении компанией.

11. Блэр Пэрри-Окден - Cox Enterprises - $12,800,000,000 Блэр Пэрри-Окден - двоюродная сестра Маргаретты Тейлор и Кэтрин Рейнер, получившая в наследство от матери 25% акций Cox Enterprises. В настоящее время женщина живет в Австралии и не участвует в управлении компанией.
1-56-1011-15далее
Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга