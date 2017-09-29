10 загадочных фотографий, которым не могут найти объяснения Рейтинг 9.5 Тайна - это то, чем пользуются люди. Тайна позволяет каждому высказать свою точку зрения, обосновав её исключительно на своих умозаключениях. Это тешит самолюбие и поднимает самооценку. Следующие 10 фотографий помогут Вам потешить своё самолюбие и высказать свою гипотезу. Могла ли эта леди под кодовым именем «babushka» иметь отношение к убийству Джона Кеннеди?

Убийство Джона Кеннеди в 1963 году породило множество теорий заговора. Одной из загадок является леди «babushka», прозвище, которое было дано неопознанной женщине, которая неоднократно попадала на фотографии на месте убийства. Чем эта леди отличалась от всех остальных? В отличие от других, она всё снимала на видеокамеру и находилась очень близко к месту попадания пули в президента. Полиция пыталась выследить женщину, в надежде, что ее кадры помогли бы раскрыть тайну, но и по сей день, её имени никто не знает. Официальные лица сомневаются в правливости её легенды, так что официально «babushka» остается загадкой. Огни Хессдален (Hessdalen): Пришельцы или природный аккумулятор?

В местечке Хессдален, в Норвегии, люди регулярно наблюдают захватывающие огни. Огни были очень активны в период с 1981 по 1984 года, когда люди, приезжающие сюда со всего мира, чтобы провести под открытым небом ночь, видели эти огни 15-20 раз в неделю. В наши дни, люди наблюдают это явление только 15-20 раз в год. Научное объяснение этих огней отсутствует, в результате чего многие предполагают, что они вызваны активностью инопланетных космических кораблей. Морское чудовище

Если бы эту фотографию сделали сегодня, то скорей всего её назвали халтурной работой в Photoshop, но они были сделаны 12 декабря 1964 года. И в том случае если вы забыли, то напомню, что тогда не было никакого Photoshop. Роберт Ле Серрек и его жена были у берегов Stonehaven Bay на острове Хука, Квинсленд. Жена Роберта заметила огромный силуэт в тихой лагуне и сделала несколько фотографий, чтобы в дальнейшем определить что же это было. Как они сказали, существо было похоже на огромного головастика 25 метров в длину. Сначала существо было неподвижно, но когда они направили лодку на него, оно быстро ушло на глубину. Тайна силуэта астронавта

Когда Джим Темплтон делал фотографии жены и дочери в солнечный день в Камбрии, Англия, летом 1964 года, он не знал, что скоро станет объектом для нападок всевозможных теоретиков разнообразных теорий заговора. Но вот что произошло со слов Джима. Когда он делал фотографию, никого за спиной его дочери и жены не находился. Неизвестный силуэт появился после того, как он проявил фотографии. В полиции ничего криминального в фотографии не увидели, а вот СМИ раздули целую историю. Лица фантомов за бортом Уотертауне

Джеймс Кортни и Майкл Михан чистили топливный бак на корабле Уотертаун в 1924 году. В процессе работы мужчины надышались вредными испарениями и умерли от удушья. Как это было принято в то время, они были похоронены в море. Но в течение нескольких дней после их похорон, корабль преследовали лики двух мужчин, которые ни на секунду не исчезали с поверхности воды. Лица были видны очень отчетливо, и Капитан Кит Трейси приказал их сфотографировать. На фото видно два больших лица преследующих корабль. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...