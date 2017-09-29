Уральский Чернобыль: Кыштымская авария 1957 года, о которой умолчали в СССР

29 сентября 1957 года на химкомбинате "Маяк", расположенном в закрытом городе Челябинск-40 (Озерск) произошёл взрыв в ёмкости для хранилища радиоактивных отходов.
Авария получила название "кыштымской" по ближайшему к Озерск городу Кыштым, который был обозначен на картах. Название данной аварии употреблялось лишь во время секретных переписок.
Мощный взрыв произошел в емкости для радиоактивных отходов. Данный резервуар был построен еще в 1950-х годах и представлял собой форму цилиндра из нержавеющей стали в бетонном коконе.
Работы по строительству ёмкостей выполнялись под руководством главного механика Аркадия Александровича Казутова 1914—1994, главным инженером строительства «Маяка» в то время был В. А. Сапрыкин.
На фото: Владимир Александрович Сапрыкин
В 16:22 из-за выхода из сбоя системы охлаждения произошел взрыв емкости объемом 300 кубических метров. В резервуаре хранилось около 80 м³ высокорадиоактивных ядерных отходов.