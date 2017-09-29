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Уральский Чернобыль: Кыштымская авария 1957 года, о которой умолчали в СССР

28.09.2017 13:11
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29 сентября 1957 года произошла страшная радиационная авария на предприятии "Маяк". Взрыв произошел в емкости для радиоактивных отходов объемом 300 кубических метров, где содержалось около 80 кубометров высокорадиоактивных ядерных отходов. В зоне радиационного загрязнения оказалась территория нескольких предприятий комбината "Маяк", военный городок, пожарная часть, колония заключенных и далее территория площадью 23 000 кв.км с населением 270 000 человек в 217 населенных пунктах... Газеты написали, что очевидцы наблюдали в небе "северное сияние", а власти о происшедшем молчали еще несколько десятилетий...

29 сентября 1957 года на химкомбинате "Маяк", расположенном в закрытом городе Челябинск-40 (Озерск) произошёл взрыв в ёмкости для хранилища радиоактивных отходов.

29 сентября 1957 года на химкомбинате "Маяк", расположенном в закрытом городе Челябинск-40 (Озерск) произошёл взрыв в ёмкости для хранилища радиоактивных отходов.

Авария получила название "кыштымской" по ближайшему к Озерск городу Кыштым, который был обозначен на картах. Название данной аварии употреблялось лишь во время секретных переписок.

Авария получила название "кыштымской" по ближайшему к Озерск городу Кыштым, который был обозначен на картах. Название данной аварии употреблялось лишь во время секретных переписок.

Мощный взрыв произошел в емкости для радиоактивных отходов. Данный резервуар был построен еще в 1950-х годах и представлял собой форму цилиндра из нержавеющей стали в бетонном коконе.

Мощный взрыв произошел в емкости для радиоактивных отходов. Данный резервуар был построен еще в 1950-х годах и представлял собой форму цилиндра из нержавеющей стали в бетонном коконе.

Работы по строительству ёмкостей выполнялись под руководством главного механика Аркадия Александровича Казутова 1914—1994, главным инженером строительства «Маяка» в то время был В. А. Сапрыкин.
На фото: Владимир Александрович Сапрыкин

Работы по строительству ёмкостей выполнялись под руководством главного механика Аркадия Александровича Казутова 1914—1994, главным инженером строительства «Маяка» в то время был В. А. Сапрыкин.На фото: Владимир Александрович Сапрыкин

В 16:22 из-за выхода из сбоя системы охлаждения произошел взрыв емкости объемом 300 кубических метров. В резервуаре хранилось около 80 м³ высокорадиоактивных ядерных отходов.

В 16:22 из-за выхода из сбоя системы охлаждения произошел взрыв емкости объемом 300 кубических метров. В резервуаре хранилось около 80 м&#179; высокорадиоактивных ядерных отходов.
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