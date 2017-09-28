12 ядовитых существ, обитающих в России Рейтинг 9.5 Так ли безопасна фауна России? И ограничивается ли она лишь гадюкой? Нет, конечно, есть всё: ядовитые жабы и пауки, морские звёзды, морские драконы и уйма других ядовитых гадов. Амурская морская звезда

Населяет северную часть Тихого океана. В российских водах многочисленна в Японском море, Татарском проливе, у берегов южной части Сахалина и на юге Курильской гряды. Населяет глубины от 50—60 метров до прибрежной полосы. Обладает ядовитыми свойствами и способна вызвать отравление при употреблении в пищу. Вредитель марикультурных хозяйств. На стадии личинки она способна проникать в садки даже с мелкой сеткой. Большой морской дракон

Шипы морского дракончика, находящиеся на плавниках и жабрах, снабжены ядовитыми железами, укол этими шипами для человека очень болезнен. Морской дракончик — наиболее опасная ядовитая рыба Европы; известны случаи смерти людей после того, как они были ранены морскими дракончиками. Обитает в Чёрном море. Дальневосточная жаба

Ареал включает северо-восточный Китай, Корею и Россию. Ареал в России: Дальний Восток на север до долины реки Амур. Там вид распространён с запада на северо-восток от устья реки Зея до устья Амура в Хабаровском крае. Населяет Сахалин и острова в заливе Петра Великого: Русский, Попова, Путятина, Скребцова и другие. Известна также из Байкальского региона. Дальневосточная жаба обитает в лесах различных типов (хвойных, смешанных и лиственных), а ещё на лугах. Хотя она любит влажные места обитания, в затенённых или переувлажнённых хвойных лесах встречается редко, но населяет поймы и речные долины. Может жить в антропогенных ландшафтах: в сельской местности, а также в парках и садах больших городов (таких, как Хабаровск). В горных тундрах не встречается. Выделяет токсин буфотоксин, который вызывает повышение артериального давления, учащение пульса, судороги, фибрилляцию желудочков сердца. Обыкновенная чесночница

Ареал чесночницы обыкновенной находится в границах Центральной и Восточной Европы, Передней Азии. В европейской части России на севере достигает примерно до 60° с. ш. В Белоруссии чесночница — довольно обычный вид, распространённый по всей территории. Встречается почти повсеместно на территории Украины, за исключением горных районов Карпат. Слизь обыкновенной чесночницы ядовита для мелких животных. При попадании на слизистые оболочки человека, она вызывает раздражение. Жерлянки

Обитает в европейской части России и на Дальнем Востоке. Активны обычно днём. Зимовку проводят суше, в норах, ямах и под постройками. Потревоженные жерлянки прогибают спину, выворачивают конечности, демонстрируя яркую окраску брюшка — предупредительную (апосематическую) окраску. Ядовитый пенистый секрет кожных желёз и предупреждающая окраска предохраняют жерлянку от хищников. 1-56-1011-12далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...