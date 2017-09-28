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Удивительные животные - гибриды

27.09.2017 21:41
Рейтинг 9

Их придумала не природа, а человек. Кто-то выглядит смешно, кто-то — устрашающе, но все как один — странно. В нашем репортаже — животные-гибриды. Профессоры Павловы всех континентов пытаются восстановить динозавров по геному, клонируют овечек и скрещивают самых разных зверей. Некоторые эксперименты находят удачными. О последних мы вам и расскажем.

Лев + тигр = лигр / тиглон
В этой паре требуется лев и тигрица. Получившийся гибрид — лигр — самая большая кошка на земле. Он вырастает более 4 м в длину и весит за 400 кг — и это в два раза крупнее обычного льва. Рекордсмен среди лигров, самец Геркулес в 20 раз сильнее среднестатистического человека и съедает более 9 кг мяса в сутки, но, по словам его дрессировщика, мог бы умять и все 45, поправившись с 400 до 700 кг.

Лев + тигр = лигр / тиглон В этой паре требуется лев и тигрица. Получившийся гибрид — лигр — самая большая кошка на земле. Он вырастает более 4 м в длину и весит за 400 кг — и это в два раза крупнее обычного льва. Рекордсмен среди лигров, самец Геркулес в 20 раз сильнее среднестатистического человека и съедает более 9 кг мяса в сутки, но, по словам его дрессировщика, мог бы умять и все 45, поправившись с 400 до 700 кг.

Правда, в этом случае не он смог бы нормально передвигаться. Пока же лигр не страдает от ожирения и способен развить скорость до 80 км/ч. Лигры похожи на львов, только с полосками (и еще, в отличие от царя зверей, любят и умеют плавать).

Правда, в этом случае не он смог бы нормально передвигаться. Пока же лигр не страдает от ожирения и способен развить скорость до 80 км/ч. Лигры похожи на львов, только с полосками (и еще, в отличие от царя зверей, любят и умеют плавать).

Если же скрещиваются тигр и львица, то получится тигролев (он же тиглон, тайглон, тигон или тион) — животное, заметно отличающееся от лигра прежде всего меньшими размерами. При этом они могут быть похожи как на тигров, так и на львов, только с более короткой гривой. Впрочем, ни тех ни других в дикой природе не встретишь: львы живут в основном в Африке, а тигры — исключительно в Азии. Да и удачное скрещивание между ними происходит всего в 1–2% случаев, поэтому численность лигров сегодня не превышает двух десятков.

Если же скрещиваются тигр и львица, то получится тигролев (он же тиглон, тайглон, тигон или тион) — животное, заметно отличающееся от лигра прежде всего меньшими размерами. При этом они могут быть похожи как на тигров, так и на львов, только с более короткой гривой. Впрочем, ни тех ни других в дикой природе не встретишь: львы живут в основном в Африке, а тигры — исключительно в Азии. Да и удачное скрещивание между ними происходит всего в 1–2% случаев, поэтому численность лигров сегодня не превышает двух десятков.

Зебра + лошадь = зеброид
А можно еще вот так: самец зебры скрещивается с самкой пони, ослицей… Зеброид — гибрид, родившийся от самца зебры и самки любого из семейства лошадиных. Зеброиды бывают разные в зависимости от того, кто их мать: если лошадь — вероятнее всего, будут похожи на лошадь, если ослица — на ослицу. От отца им, как правило, достаются в основном полоски.

Зебра + лошадь = зеброид А можно еще вот так: самец зебры скрещивается с самкой пони, ослицей… Зеброид — гибрид, родившийся от самца зебры и самки любого из семейства лошадиных. Зеброиды бывают разные в зависимости от того, кто их мать: если лошадь — вероятнее всего, будут похожи на лошадь, если ослица — на ослицу. От отца им, как правило, достаются в основном полоски.

Польза для человека: зеброидов разводят не забавы ради, а как вьючных и ездовых животных. Они крепки и выносливы, а в Африке ценятся еще за то, что, в отличие от обычных лошадей, устойчивы к укусам мухи цеце (эта способность им достается от отца), но при этом более покладисты по сравнению с зебрами. Хотя они все же остаются скорее дикими, чем домашними, поскольку агрессивнее, чем простые лошади и ослы.

Польза для человека: зеброидов разводят не забавы ради, а как вьючных и ездовых животных. Они крепки и выносливы, а в Африке ценятся еще за то, что, в отличие от обычных лошадей, устойчивы к укусам мухи цеце (эта способность им достается от отца), но при этом более покладисты по сравнению с зебрами. Хотя они все же остаются скорее дикими, чем домашними, поскольку агрессивнее, чем простые лошади и ослы.
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