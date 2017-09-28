Знаменитые атлеты-бодибилдеры, скончавшиеся на пике карьеры Рейтинг 9.9 28 сентября 1963 года родился Владимир Турчинский. Рекордсмен в силовых видах спорта по прозвищу "Динамит", актёр, телевизионный ведущий, шоумен, - его внезапная смерть в декабре 2009 года стала шоком для всех поклонников таланта спортсмена. Увы, Владимир не единственный атлет, скоропостижно ушедший из жизни. Представляем вам скорбный список известных бодибилдеров, внезапно скончавшихся на пике своей карьеры. Владимир Турчинский

За несколько часов до своей смерти Турчинский принял участие в съемках в программе "Добрый вечер, Москва!" и дал интервью репортерам телевизионной программы "В час пик" на канале "РЕН ТВ", которое, как выяснится уже на утро следующего дня, оказалось в его жизни последним. На следующий день Владимир находился в своем доме в деревне Пашуково Ногинского района Московской области. Проснувшись утром 16 декабря, Турчинский почувствовал себя плохо. Он потерял сознание, упал на пол и ударился подбородком.

На фото: дом Турчинского Его супруга вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие по вызову врачи констатировали смерть. Позже его жена скажет, что после того как Владимиру стало плохо, он был жив еще около 30 минут, но до ближайшей больницы "неотложка" добиралась 1 час 20 минут вместо обычных 20. Известно, что примерно за три недели до смерти Турчинский обращался в военно-морской госпиталь с жалобами на боли в груди. По данным СМИ накануне Турчинскому проводили переливание крови (плазмоферез) для того, чтобы очистить организм. В прессе ходили слухи, что причиной смерти спортсмена могла стать именно этой процедура. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...