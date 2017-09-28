Знаменитые атлеты-бодибилдеры, скончавшиеся на пике карьеры

Владимир Турчинский
За несколько часов до своей смерти Турчинский принял участие в съемках в программе "Добрый вечер, Москва!" и дал интервью репортерам телевизионной программы "В час пик" на канале "РЕН ТВ", которое, как выяснится уже на утро следующего дня, оказалось в его жизни последним.
На следующий день Владимир находился в своем доме в деревне Пашуково Ногинского района Московской области. Проснувшись утром 16 декабря, Турчинский почувствовал себя плохо. Он потерял сознание, упал на пол и ударился подбородком.
На фото: дом Турчинского
Его супруга вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие по вызову врачи констатировали смерть. Позже его жена скажет, что после того как Владимиру стало плохо, он был жив еще около 30 минут, но до ближайшей больницы "неотложка" добиралась 1 час 20 минут вместо обычных 20.
Известно, что примерно за три недели до смерти Турчинский обращался в военно-морской госпиталь с жалобами на боли в груди.
По данным СМИ накануне Турчинскому проводили переливание крови (плазмоферез) для того, чтобы очистить организм. В прессе ходили слухи, что причиной смерти спортсмена могла стать именно этой процедура.