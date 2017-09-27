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Знаменитые женщины, которых подозревали в том, что они мужчины

26.09.2017 16:07
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В сентября 1981 года родилась Серена Уильямс - американская теннисистка, младшая сестра теннисистки Винус Уильямс. Спортсменки известны не только спортивными достижениями, но и частыми предположениями со стороны прессы и оппонентов по поводу того, что они и не сестры вовсе, а… братья. Как бы это нелепо не звучало, но многих знаменитых женщин в то или иное время "подозревали" в том, что они мужчины. Порой это просто язвительные замечания, а порой довольно скандальные заявления. Представляем вам знаменитых женщин, в половой принадлежности которых сомневалась общественность.

Сестер Уильямс часто ставят по силе с мужчинами, а капитан сборной России по теннису Шамиль Тарпищев однажды сделал скандальное заявление.

Сестер Уильямс часто ставят по силе с мужчинами, а капитан сборной России по теннису Шамиль Тарпищев однажды сделал скандальное заявление.

В телепередаче "Вечерний Ургант", транслируемой по "Первому", Шамиль назвал сестер Уильямс "братьями", за что снискал обсуждение собственной персоны в сети. Тарпищев, вероятнее, хотел намекнуть на слишком атлетичный и не женский вид девушек. И подобного рода высказывания в сторону одних из лучших ракеток мира- не редкость.

В телепередаче "Вечерний Ургант", транслируемой по "Первому", Шамиль назвал сестер Уильямс "братьями", за что снискал обсуждение собственной персоны в сети. Тарпищев, вероятнее, хотел намекнуть на слишком атлетичный и не женский вид девушек. И подобного рода высказывания в сторону одних из лучших ракеток мира- не редкость.

Сестры Уильямс обиделись, хотя, возможно, это был и комплимент. Женская теннисная ассоциация WTA оштрафовала Тарпищева на 25 тысяч долларов и запретила ему на протяжении года участвовать в любой деятельности, связанной с WTA.

Сестры Уильямс обиделись, хотя, возможно, это был и комплимент. Женская теннисная ассоциация WTA оштрафовала Тарпищева на 25 тысяч долларов и запретила ему на протяжении года участвовать в любой деятельности, связанной с WTA.

Тарпищева поддержала общественность, но раскритиковала Мария Шарапова.

Тарпищева поддержала общественность, но раскритиковала Мария Шарапова.

Не так давно Серена разместила на своей странице в Reddit письмо, написанное своей матери. Там спортсменка благодарит маму за постоянную поддержку, в особенности за ее терпение при общении с журналистами, ведь вопросы об тлетичности сестер стали обыденной реальностью для всей семьи.

Не так давно Серена разместила на своей странице в Reddit письмо, написанное своей матери. Там спортсменка благодарит маму за постоянную поддержку, в особенности за ее терпение при общении с журналистами, ведь вопросы об тлетичности сестер стали обыденной реальностью для всей семьи.
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