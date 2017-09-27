Знаменитые женщины, которых подозревали в том, что они мужчины Рейтинг 9.9 В сентября 1981 года родилась Серена Уильямс - американская теннисистка, младшая сестра теннисистки Винус Уильямс. Спортсменки известны не только спортивными достижениями, но и частыми предположениями со стороны прессы и оппонентов по поводу того, что они и не сестры вовсе, а… братья. Как бы это нелепо не звучало, но многих знаменитых женщин в то или иное время "подозревали" в том, что они мужчины. Порой это просто язвительные замечания, а порой довольно скандальные заявления. Представляем вам знаменитых женщин, в половой принадлежности которых сомневалась общественность. Сестер Уильямс часто ставят по силе с мужчинами, а капитан сборной России по теннису Шамиль Тарпищев однажды сделал скандальное заявление. В телепередаче "Вечерний Ургант", транслируемой по "Первому", Шамиль назвал сестер Уильямс "братьями", за что снискал обсуждение собственной персоны в сети. Тарпищев, вероятнее, хотел намекнуть на слишком атлетичный и не женский вид девушек. И подобного рода высказывания в сторону одних из лучших ракеток мира- не редкость. Сестры Уильямс обиделись, хотя, возможно, это был и комплимент. Женская теннисная ассоциация WTA оштрафовала Тарпищева на 25 тысяч долларов и запретила ему на протяжении года участвовать в любой деятельности, связанной с WTA. Тарпищева поддержала общественность, но раскритиковала Мария Шарапова. Не так давно Серена разместила на своей странице в Reddit письмо, написанное своей матери. Там спортсменка благодарит маму за постоянную поддержку, в особенности за ее терпение при общении с журналистами, ведь вопросы об тлетичности сестер стали обыденной реальностью для всей семьи. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров