Знаменитые женщины, которых подозревали в том, что они мужчины

Сестер Уильямс часто ставят по силе с мужчинами, а капитан сборной России по теннису Шамиль Тарпищев однажды сделал скандальное заявление.
В телепередаче "Вечерний Ургант", транслируемой по "Первому", Шамиль назвал сестер Уильямс "братьями", за что снискал обсуждение собственной персоны в сети. Тарпищев, вероятнее, хотел намекнуть на слишком атлетичный и не женский вид девушек. И подобного рода высказывания в сторону одних из лучших ракеток мира- не редкость.
Сестры Уильямс обиделись, хотя, возможно, это был и комплимент. Женская теннисная ассоциация WTA оштрафовала Тарпищева на 25 тысяч долларов и запретила ему на протяжении года участвовать в любой деятельности, связанной с WTA.
Тарпищева поддержала общественность, но раскритиковала Мария Шарапова.
Не так давно Серена разместила на своей странице в Reddit письмо, написанное своей матери. Там спортсменка благодарит маму за постоянную поддержку, в особенности за ее терпение при общении с журналистами, ведь вопросы об тлетичности сестер стали обыденной реальностью для всей семьи.