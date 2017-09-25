10 самых интересных мест Земли, о которых мы мало знали Рейтинг 9.5 Наша планета имеет множество достойных мест, которые стоило бы обязательно посетить. Сегодня речь пойдёт о тех уголках планеты в большинство из которых невероятно сложно попасть. Скалы Каша-Катуве

Это необычное горное образование расположено в Нью-Мехико и было создано природой около семи миллионов лет назад. Вулканический пепел, эрозия и выветривание привели к тому, что образовались такие необычные горы-палатки. Скалы имеют довольно интересное высотное разнообразие, которое возвышается на тридцати метровую высоту заостренными пиками подобно туристическим палаткам или индийским вигвамам. Своё название это образование Каша-Катуве получило по местности, в которой они расположены и в переводе звучат, как «Белые скалы». Ледяное великолепие вулкана Эребус

Вулканы являются теми природными образованиями, которые всегда манят к себе любителей острых ощущений. Однако именно они и являются одними из наиболее труднодоступных мест на земле, а если ещё добавить к такому месту сложный антарктический климат, то получится что именно ледяные башни и пещеры Эребуса являются недостижимой мечтой для большинства туристов. 1-56-1011-1516-2021-22далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...