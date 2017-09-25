Они вымерли? Скажем этим жутким тварям спасибо за это

Рaracrax («близкий краксу») — род вымерших североамериканских нелетающих птиц, связанных с современными кариамами и вымершими фороракосами. Относится к семейству Bathornithidae.
Титанис
В 1963 году палеонтолог Пирс Бродкорб, занимаясь исследованиями окаменелостей в слоях плиоценовых отложений, первым выделил костные останки особенно гигантских хищных птиц семейства Phorusrhacidae в самостоятельный род – он назвал представителей этого рода Титанами. Поводов дать именно такое прозвище было изрядно – гигантская птичка походила на современного аиста, только без крыльев, с молотообразным клювом, взрослые особи вырастали свыше двух с половиной метров, вес их составлял 250 килограмм.
Объектами охоты пернатых титанов становились любые теплокровные животные весом до 120 кг – птички-переростки охотились на них из засады, атаковали напористо и развивали в погоне скорость до 65 км/ч по прямой.
Dinornis robustus — один из двух вымерших видов бескилевых птиц из рода Dinornis. Эндемик Новой Зеландии. Это был самый крупный представитель моаобразных и самая высокая известная науке птица.
Птицы из отряда Моа:
А) Динорнис (3.6 метра в высоту),
B) Эмеус (1.8 метра в высоту),
С) Аномалоптерикс (1.3 метра в высоту)