Они вымерли? Скажем этим жутким тварям спасибо за это Рейтинг 9.2 Любому из киношно-ужасных существ, которыми нынче пичкает нас киноиндустрия, очень далеко до реальных персонажей из истории Земли, существовавших миллионы лет назад. А если эти создания еще и летали, бегали и клевали, будучи при этом гигантских размеров - вдвойне страшнее. Рaracrax («близкий краксу») — род вымерших североамериканских нелетающих птиц, связанных с современными кариамами и вымершими фороракосами. Относится к семейству Bathornithidae. Титанис

В 1963 году палеонтолог Пирс Бродкорб, занимаясь исследованиями окаменелостей в слоях плиоценовых отложений, первым выделил костные останки особенно гигантских хищных птиц семейства Phorusrhacidae в самостоятельный род – он назвал представителей этого рода Титанами. Поводов дать именно такое прозвище было изрядно – гигантская птичка походила на современного аиста, только без крыльев, с молотообразным клювом, взрослые особи вырастали свыше двух с половиной метров, вес их составлял 250 килограмм. Объектами охоты пернатых титанов становились любые теплокровные животные весом до 120 кг – птички-переростки охотились на них из засады, атаковали напористо и развивали в погоне скорость до 65 км/ч по прямой. Череп Титаниса Dinornis robustus — один из двух вымерших видов бескилевых птиц из рода Dinornis. Эндемик Новой Зеландии. Это был самый крупный представитель моаобразных и самая высокая известная науке птица. Птицы из отряда Моа:

А) Динорнис (3.6 метра в высоту),

B) Эмеус (1.8 метра в высоту),

С) Аномалоптерикс (1.3 метра в высоту) 1-56-1011-1516-20далее Твитнуть Новости наших партнеров