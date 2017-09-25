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Девушка с деформацией челюсти решила поучаствовать в шоу талантов и теперь её не узнать

25.09.2017 20:09
Рейтинг 9.7

Ежегодно во всем мире рождаются дети с тяжелыми патологиями развития челюсти и нёба. Порой такие малыши с рождения нуждаются в экстренном вмешательстве челюстно-лицевого хирурга, потому что из-за врожденных аномалий в строении челюсти эти дети не могут делать того, что естественно для других малышей. Они не могут сосать грудь, не могут нормально дышать, а их лицо выглядит настолько уродливым, что многие родители, не в силах выдержать это зрелище, бросают малышей еще в роддоме.

Наиболее тяжелыми патологиями считаются «заячья губа» и «волчья пасть». Дети с таким диагнозом смогут полноценно жить только после серии серьезных операций. Но не у всех родителей есть средства, чтобы оплатить хирургическое вмешательство и длительную реабилитацию.

Наиболее тяжелыми патологиями считаются «заячья губа» и «волчья пасть». Дети с таким диагнозом смогут полноценно жить только после серии серьезных операций. Но не у всех родителей есть средства, чтобы оплатить хирургическое вмешательство и длительную реабилитацию.

В Южной Корее решили дать таким людям шанс на полноценную жизнь, а заодно привлечь внимание общественности к детям и взрослым, страдающим челюстное-лицевыми патологиями. В стране большим успехом пользуется реалити-шоу, главные герои которого – взрослые и дети с подобными проблемами. Победитель получает средства на оплату операции и длительного реабилитационного периода. Желающих побороться оказалось много.

В Южной Корее решили дать таким людям шанс на полноценную жизнь, а заодно привлечь внимание общественности к детям и взрослым, страдающим челюстное-лицевыми патологиями. В стране большим успехом пользуется реалити-шоу, главные герои которого – взрослые и дети с подобными проблемами. Победитель получает средства на оплату операции и длительного реабилитационного периода. Желающих побороться оказалось много.

За этот шанс, как за соломинку, ухватилась 16-летняя уроженка Таиланда. Из-за недоразвития челюсти она не могла правильно жевать и страдала от серьезных проблем с пищеварением, громко храпела во сне, постоянно подвергалась насмешкам одноклассников из-за своего изъяна.

За этот шанс, как за соломинку, ухватилась 16-летняя уроженка Таиланда. Из-за недоразвития челюсти она не могла правильно жевать и страдала от серьезных проблем с пищеварением, громко храпела во сне, постоянно подвергалась насмешкам одноклассников из-за своего изъяна.

Ее называли уродиной, инвалидкой, на нее показывали пальцем. Но девушка не теряла присутствия духа. Она решилась принять участие в заветном реалити-шоу.

Ее называли уродиной, инвалидкой, на нее показывали пальцем. Но девушка не теряла присутствия духа. Она решилась принять участие в заветном реалити-шоу.

И победила!

И победила!
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