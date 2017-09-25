Девушка с деформацией челюсти решила поучаствовать в шоу талантов и теперь её не узнать

Наиболее тяжелыми патологиями считаются «заячья губа» и «волчья пасть». Дети с таким диагнозом смогут полноценно жить только после серии серьезных операций. Но не у всех родителей есть средства, чтобы оплатить хирургическое вмешательство и длительную реабилитацию.
В Южной Корее решили дать таким людям шанс на полноценную жизнь, а заодно привлечь внимание общественности к детям и взрослым, страдающим челюстное-лицевыми патологиями. В стране большим успехом пользуется реалити-шоу, главные герои которого – взрослые и дети с подобными проблемами. Победитель получает средства на оплату операции и длительного реабилитационного периода. Желающих побороться оказалось много.
За этот шанс, как за соломинку, ухватилась 16-летняя уроженка Таиланда. Из-за недоразвития челюсти она не могла правильно жевать и страдала от серьезных проблем с пищеварением, громко храпела во сне, постоянно подвергалась насмешкам одноклассников из-за своего изъяна.
Ее называли уродиной, инвалидкой, на нее показывали пальцем. Но девушка не теряла присутствия духа. Она решилась принять участие в заветном реалити-шоу.