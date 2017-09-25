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Шведские семьи, попойки и оргии: как прожигали жизнь поэты начала XX века

25.09.2017 10:14
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В сентябре 1925 года состоялось последнее публичное выступление Сергея Есенина в Москве. В столицу, ставшую литературным центром России, начинающий тогда поэт перебрался в апреле 1918 года и сразу же влился в местную богемную поэтическую "тусовку", именно эти люди писали замечательные стихи. Еще при жизни их любили и ненавидели, ими восхищались и им завидовали. Кто-то считал их избранными, а кто-то - отбросами. Поэты того времени отвергали правила и условности, и именно поэтому их прославило не только творчество, но и репутация бунтарей и дебоширов, которые могли бы посоперничать в скандальности с современными рок-звездами. Представляем вашему вниманию рассказ о том, как прожигали жизнь поэты начала XX века.

В том время, как вся Московская богема полюбила проводить время на Арбате, другие, если не жили, то обязательно бывали в этих местах. Не был исключением и Сергей Есенин, совсем недавно перебравшийся в столицу. Именно на Арбате, в "Литературном особняке" юный поэт в первый раз прочитает свою новую поэму "Пугачев".

В том время, как вся Московская богема полюбила проводить время на Арбате, другие, если не жили, то обязательно бывали в этих местах. Не был исключением и Сергей Есенин, совсем недавно перебравшийся в столицу. Именно на Арбате, в "Литературном особняке" юный поэт в первый раз прочитает свою новую поэму "Пугачев".

Как только Сергей Есенин прибыл в столицу, поэт моментально втягивается в богемное общество. Стараясь приобщиться к жизни Московского бомонда , юноша не редко захаживал в кабаки по-соседству. Уже тогда начала распространяться слава о Есенине-хулигане. Стоит отметить, что юноша был на особом контроле у милиции, а каждый подобный невинный «поход» непременно заканчивался дракой.

Как только Сергей Есенин прибыл в столицу, поэт моментально втягивается в богемное общество. Стараясь приобщиться к жизни Московского бомонда , юноша не редко захаживал в кабаки по-соседству. Уже тогда начала распространяться слава о Есенине-хулигане. Стоит отметить, что юноша был на особом контроле у милиции, а каждый подобный невинный «поход» непременно заканчивался дракой.

Молодой Есенин мог устроить скандал где угодно, так например, однажды юноша проник за сцену Малого театра и в одной из гримерок стал распивать вино с писателем Всеволодом Ивановым. Подобного рода выходки, бесспорно, не могли остаться без внимания...
На фото: Сергей Есенин и Всеволод Иванов

Молодой Есенин мог устроить скандал где угодно, так например, однажды юноша проник за сцену Малого театра и в одной из гримерок стал распивать вино с писателем Всеволодом Ивановым. Подобного рода выходки, бесспорно, не могли остаться без внимания... На фото: Сергей Есенин и Всеволод Иванов

Под кульминацию "попойки" в гримерку вернулась одна из актрис и попыталась выпроводить поэта и его подвыпившую компанию. Заставить Есенина покинуть "нагретое" место смогли лишь милиционеры: юношу далеко не в первый раз отвезли в отделении милиции, где он провел остаток своей бурной ночи.

Под кульминацию "попойки" в гримерку вернулась одна из актрис и попыталась выпроводить поэта и его подвыпившую компанию. Заставить Есенина покинуть "нагретое" место смогли лишь милиционеры: юношу далеко не в первый раз отвезли в отделении милиции, где он провел остаток своей бурной ночи.

Если любовь Сергея Есенина к спиртному однозначна и очевидна, то о сексуальных предпочтениях поэта до сих пор ходит много слухов и множество недосказанных предположений.

Если любовь Сергея Есенина к спиртному однозначна и очевидна, то о сексуальных предпочтениях поэта до сих пор ходит много слухов и множество недосказанных предположений.
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