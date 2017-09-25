Самые дорогие отели мира

10. Бурдж аль-Араб
Построенный в 1999 году отель самовольно «присвоил» себе целых 7 звезд и объявил самым роскошным в мире. Здание-парус, ставшее символом Дубая (ОАЭ), действительно производит сильное впечатление. Здесь повсюду сусальное золото, минимальная площадь номера — 169 м², максимальная — 780. Несмотря на всю роскошь, цена королевского люкса стартует с каких-то жалких $23 000 за ночь. С небольшой натяжкой, Бурдж аль-Араб занимает последнее место в топ-10 самых дорогих отелей мира.
9. Ritz-Carlton Tokio
Известная сеть отелей построила одно из самых высоких зданий в японском Токио. На 53-м этаже этой гостиницы находится номер люкс, который, кроме всех атрибутов подобного уровня, имеет собственную столовую на 16 человек. Ночлег обойдется в $25 000.
8. Plaza Hotel
Знаменитый нью-йоркский отель предлагает королевские апартаменты с тремя спальнями и видом на Пятую авеню, одну из самых дорогих улиц мира. В номере есть даже собственная библиотека, его цена стартует от $30 000 за ночь. Если понравится — можно присмотреть себе квартирку в этом же здании, стоимостью в несколько миллионов долларов.
7. Laucala Island Resort
Следующий из 10 самых дорогих отелей мира находится на Фиджи. Чтобы попасть в номер люкс, необходимо заполнить предварительную заявку и оплатить его стоимость, $35 000. Видимо, хозяева сами понимают, что это несколько дороговато, поэтому включили в стоимость ужин из морепродуктов с шампанским, сеанс верховой езды и массаж.
6. Palms Casino Resort
В этой гостинице вам точно не придется скучать, ведь она расположена в мировом центре развлечений, Лас-Вегасе. Помимо огромного казино, в отеле есть собственная студия звукозаписи, выпустившая известнейшие хиты Мадонны, Кэти Пэрри, Эминема и многих других. Самые дорогие номера отеля занимают целых 2 этажа и стоят от $40 000. В цену включены круглосуточные услуги личного дворецкого.