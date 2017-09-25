Величайшие умы современности Рейтинг 9.3 К 100-летнему юбилею Forbes американская редакция журнала составила список 100 наших современников, которые оказали влияние на весь мир. Некоторые из них попали в него в самый разгар сил. Десять мест в списке 100 величайших бизнес-умов современности достались женщинам. 22 — мужчинам, старше 80 лет. Средний возраст величайших бизнес-умов наших дней — 68,3 года. Лишь десять участников списка моложе 50 лет (из них только шестеро — миллиардеры). Об этой десятке, которая, несмотря на возраст, уже оказывает влияние на бизнес-процессы и вдохновляют предпринимателей и стартаперов во всем мире. 1. Марк Цукерберг, 33 года

Основатель социальной сети Facebook. Состояние — $71,5 млрд. «Я никогда не мечтал о том, чтобы создать компанию. Мной двигало чувство необходимости соединить людей и сделать всех нас ближе», — написал миллиардер в эссе для Forbes. 2. Брайан Чески, 36 лет

Сооснователь сервиса Airbnb. Не входит в список миллиардеров Forbes. «Детское любопытство и удивление, возможно, сама важная черта, которую вы можете иметь будучи предпринимателем. Хотя я еще молод, но всегда стараюсь увидеть, что делают люди моложе меня. Что будет следующим?» — из эссе Чески для Forbes. 3. Шон Паркер, 37 лет

Сооснователь Napster, первый президент Facebook, евангелист Spotify. Состояние — $2,6 млрд. «Я всегда предпочитал игнорировать традиционную мудрость в пользу идей, которые мне интересны. Изобретение будущего начинается с интеллектуального любопытства вкупе с дозой скептицизма», — пишет от в эссе для Forbes. 4. Джек Дорси, 40 лет

Сооснователь компаний Twitter и Square. Состояние — $2,2 млрд. «Моей самой большой ошибкой было думать, что мне не следует показывать свои заблуждения. Я понял, что это надо делать», — написал он для Forbes. 5. Хамди Улукайя, 44 года

Курд, построивший в США империю йогуртов. Состояние — $1,75 млрд. «Когда я создал компанию, у меня не было опыта и плана. Но были некрашеные стены фабрики. Я купил краску, нанял работников. И это было лучшее решение, которое я когда-либо делал. Так что не сиди, а действуй», — пишет он в эссе Forbes. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...