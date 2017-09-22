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Заграница, которую нельзя фотографировать

21.09.2017 17:40
Рейтинг 9.5

Отпуск — долгожданное время для путешествий и отдыха. И после него должны оставаться только теплые воспоминания и яркие впечатления. Однако в некоторых странах можно неосознанно переступить закон из-за неочевидных правил и запретов. Мы собрали небольшой список стран, в которых можно столкнуться с неприятностями, делая памятные снимки.

Амстердам, Нидерланды
Квартал красных фонарей в Амстердаме известен своими борделями, красивыми каналами и кофейнями. В этом районе не терпят туристов с камерами, которые все время пытаются сфотографировать проституток, стоящих в окнах. Если вас заметят с камерой, в лучшем случае ее могут отобрать. В худшем — вы рискуете быть избитым.

Амстердам, Нидерланды Квартал красных фонарей в Амстердаме известен своими борделями, красивыми каналами и кофейнями. В этом районе не терпят туристов с камерами, которые все время пытаются сфотографировать проституток, стоящих в окнах. Если вас заметят с камерой, в лучшем случае ее могут отобрать. В худшем — вы рискуете быть избитым.

Южная Корея
В этой стране запрещено фотографировать женщин без их согласия даже в общественных местах. Это действие считается сексуальным насилием и наказывается штрафом в размере до 10 млн вон и до 5 лет лишения свободы.

Южная Корея В этой стране запрещено фотографировать женщин без их согласия даже в общественных местах. Это действие считается сексуальным насилием и наказывается штрафом в размере до 10 млн вон и до 5 лет лишения свободы.

США
Законы, связанные с фотосъемками в США, гораздо лояльнее, чем в Южной Корее. Чаще всего закон может быть нарушен из-за съемок частной собственности. Разрешение на съемку, как правило, получить можно у владельца недвижимости. Главное — всегда обращать внимание на запрещающие знаки. Тогда вы сможете избежать многих неприятностей в чужой стране.

США Законы, связанные с фотосъемками в США, гораздо лояльнее, чем в Южной Корее. Чаще всего закон может быть нарушен из-за съемок частной собственности. Разрешение на съемку, как правило, получить можно у владельца недвижимости. Главное — всегда обращать внимание на запрещающие знаки. Тогда вы сможете избежать многих неприятностей в чужой стране.

ОАЭ
В ОАЭ фотография в запрещенном месте может привести к заключению в тюрьму от 1 до 3 месяцев и штрафу в $1 361. Во многих местах нельзя фотографировать из-за суеверий, а также нельзя снимать правительственные здания, некоторые мосты и дворцы шейхов. Запрет на фотографии дворцов закреплен законом.

ОАЭ В ОАЭ фотография в запрещенном месте может привести к заключению в тюрьму от 1 до 3 месяцев и штрафу в $1 361. Во многих местах нельзя фотографировать из-за суеверий, а также нельзя снимать правительственные здания, некоторые мосты и дворцы шейхов. Запрет на фотографии дворцов закреплен законом.

Северная Корея
Чтобы побывать в этой стране, вы должны быть готовы к жестким ограничениям вашего передвижения и поведения. Вы не имеете права выйти из отеля без гида, а также не можете фотографировать без его разрешения. В противном случае вас ждет штраф или наказание похуже.

Северная Корея Чтобы побывать в этой стране, вы должны быть готовы к жестким ограничениям вашего передвижения и поведения. Вы не имеете права выйти из отеля без гида, а также не можете фотографировать без его разрешения. В противном случае вас ждет штраф или наказание похуже.
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