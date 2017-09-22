Заграница, которую нельзя фотографировать Рейтинг 9.5 Отпуск — долгожданное время для путешествий и отдыха. И после него должны оставаться только теплые воспоминания и яркие впечатления. Однако в некоторых странах можно неосознанно переступить закон из-за неочевидных правил и запретов. Мы собрали небольшой список стран, в которых можно столкнуться с неприятностями, делая памятные снимки. Амстердам, Нидерланды

Квартал красных фонарей в Амстердаме известен своими борделями, красивыми каналами и кофейнями. В этом районе не терпят туристов с камерами, которые все время пытаются сфотографировать проституток, стоящих в окнах. Если вас заметят с камерой, в лучшем случае ее могут отобрать. В худшем — вы рискуете быть избитым. Южная Корея

В этой стране запрещено фотографировать женщин без их согласия даже в общественных местах. Это действие считается сексуальным насилием и наказывается штрафом в размере до 10 млн вон и до 5 лет лишения свободы. США

Законы, связанные с фотосъемками в США, гораздо лояльнее, чем в Южной Корее. Чаще всего закон может быть нарушен из-за съемок частной собственности. Разрешение на съемку, как правило, получить можно у владельца недвижимости. Главное — всегда обращать внимание на запрещающие знаки. Тогда вы сможете избежать многих неприятностей в чужой стране. ОАЭ

В ОАЭ фотография в запрещенном месте может привести к заключению в тюрьму от 1 до 3 месяцев и штрафу в $1 361. Во многих местах нельзя фотографировать из-за суеверий, а также нельзя снимать правительственные здания, некоторые мосты и дворцы шейхов. Запрет на фотографии дворцов закреплен законом. Северная Корея

Чтобы побывать в этой стране, вы должны быть готовы к жестким ограничениям вашего передвижения и поведения. Вы не имеете права выйти из отеля без гида, а также не можете фотографировать без его разрешения. В противном случае вас ждет штраф или наказание похуже. 1-56-7далее Твитнуть Новости наших партнеров