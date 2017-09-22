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"Глаз Сахары" - таинственная загадка земли

21.09.2017 17:34
Рейтинг 9.2

Структура Ришат, или Глаз Сахары, как еще называют это место, представляет из себя геологическое образование с циркулярным рельефом в мавританской части пустыни Сахара рядом с поселением Уадан. Окруженный тысячами квадратных километров совершенно безжизненной и бесформенной пустыни этот участок рельефа в виде концентрических окружностей диаметром 40-50 километров заметен даже из космоса.

Долгое время считалось, что своим возникновением этот удивительный природный объект обязан упавшему сотни лет назад на поверхность Земли метеориту. Однако после ряда исследований эту теорию пришлось признать неподтвержденной, и ей на смену пришла другая — о полностью геологическом происхождении Глаза Сахары.

Долгое время считалось, что своим возникновением этот удивительный природный объект обязан упавшему сотни лет назад на поверхность Земли метеориту. Однако после ряда исследований эту теорию пришлось признать неподтвержденной, и ей на смену пришла другая — о полностью геологическом происхождении Глаза Сахары.

Еще со времен первых космических миссий, структура Ришат служила ориентиром для космонавтов на орбите, так как среди обширного пространства ничем не примечательной пустыни представляла из себя хорошо видимый объект.

Еще со времен первых космических миссий, структура Ришат служила ориентиром для космонавтов на орбите, так как среди обширного пространства ничем не примечательной пустыни представляла из себя хорошо видимый объект.

Структура Ришат не является следом от падения древнего метеора, как многие думали и продолжают думать. Эти концентрические окружности на деле — чередующиеся слои осадочных, метаформических и вулканических пород, сформированные в виде симметричного антиклиналя под воздействием эрозии.

Структура Ришат не является следом от падения древнего метеора, как многие думали и продолжают думать. Эти концентрические окружности на деле — чередующиеся слои осадочных, метаформических и вулканических пород, сформированные в виде симметричного антиклиналя под воздействием эрозии.

Считается, что Глаз Сахары образовался в период между поздним Протерозоем (2,5 миллиарда лет) и Ордовиком (480 миллионов лет). Самому древнему кольцу примерно 600 миллионов лет.

Считается, что Глаз Сахары образовался в период между поздним Протерозоем (2,5 миллиарда лет) и Ордовиком (480 миллионов лет). Самому древнему кольцу примерно 600 миллионов лет.

Изначальная версия о происхождении в результате столкновения с метеоритом позднее сменилась версией полностью геологического происхождения этих концентрических окружностей.

Изначальная версия о происхождении в результате столкновения с метеоритом позднее сменилась версией полностью геологического происхождения этих концентрических окружностей.
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