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Самые горячие места на земле

21.09.2017 17:23
Рейтинг 9

Повышение глобальной температуры продолжается, и с каждым годом Арктика переживает все более теплый летний период. Как следствие, рекордно малая площадь морского льда для этого времени года теряет свои охлаждающие свойства и планета начинает нагреваться – в некоторых местах это происходит особенно сильно. Изучением колебания максимальных температур занимаются сейчас целых два спутника NASA, оснащенные спектрорадиометрами MODIS. Они представили свой топ мест, каждое из которых горячее настолько, что в некоторых из них находиться попросту опасно.

Даллол
Эфиопия
Когда-то здесь существовало поселение шахтеров, добывавших полезные ископаемые. Сейчас Даллол — город-призрак, куда не торопятся забредать даже животные. Вулканическая активность превратила это местечко в настоящий филиал ада: среднегодовая температура здесь достигает 35 градусов по Цельсию.

Даллол Эфиопия Когда-то здесь существовало поселение шахтеров, добывавших полезные ископаемые. Сейчас Даллол — город-призрак, куда не торопятся забредать даже животные. Вулканическая активность превратила это местечко в настоящий филиал ада: среднегодовая температура здесь достигает 35 градусов по Цельсию.

Кубер-Педи
Австралия
Здесь настолько жарко, что местные жители предпочли переехать под землю: 37 градусов даже в тени. Очарование местечку придают сезонные пыльные бури, от которых не спасает даже подземное убежище.

Кубер-Педи Австралия Здесь настолько жарко, что местные жители предпочли переехать под землю: 37 градусов даже в тени. Очарование местечку придают сезонные пыльные бури, от которых не спасает даже подземное убежище.

Эль-Азизия
Ливия
В последние несколько лет ученым не удается точно измерить среднегодовую температуру в Эль-Азизии — по известным причинам. Тем не менее в прошлом температура показывала завидное постоянство, колеблясь в районе 48 градусов Цельсия.

Эль-Азизия Ливия В последние несколько лет ученым не удается точно измерить среднегодовую температуру в Эль-Азизии — по известным причинам. Тем не менее в прошлом температура показывала завидное постоянство, колеблясь в районе 48 градусов Цельсия.

Вади Халфа
Судан
Расположенный на самой границе Египта, этот суданский город видел температуру в 49 градусов. Кроме того, местным жителям приходиться еще и опасаться жестоких песчаных бурь, во время которых грозовая активность вырастает в разы.

Вади Халфа Судан Расположенный на самой границе Египта, этот суданский город видел температуру в 49 градусов. Кроме того, местным жителям приходиться еще и опасаться жестоких песчаных бурь, во время которых грозовая активность вырастает в разы.

Тират Цви
Израиль
Расположенный на 400 метров ниже уровня моря в Шеан Бейт, Тират Цви славится теплой погодкой. В июне 1942 года здесь была зафиксирована самая высокая температура, когда-либо официально существовавшая в Азии — 53 градуса по Цельсию.

Тират Цви Израиль Расположенный на 400 метров ниже уровня моря в Шеан Бейт, Тират Цви славится теплой погодкой. В июне 1942 года здесь была зафиксирована самая высокая температура, когда-либо официально существовавшая в Азии — 53 градуса по Цельсию.
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