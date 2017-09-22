Маркиз де Сад, Дракула, Дантес и другие: как выглядят те, о ком все слышали, но мало кто видел

Александр Македонский
Македонский царь с 336 до н. э. из династии Аргеадов, полководец, создатель мировой державы, распавшейся после его смерти. В мусульманской традиции может отождествляться с легендарным царем Зуль-Карнайном. Ещё в Античности за Александром закрепилась слава одного из величайших полководцев в истории.
Гай Юлий Цезарь
Великий римский полководец и император, прославившийся военными подвигами, а также характером, из-за которого имя правителя стало нарицательным. Юлий – один из самых известнейших правителей, кто был при власти в Древнем Риме.
Пифагор
Пифагор был древнегреческим философом, математиком, мистиком, основал религиозно-философское течение (пифагореизм), являлся политическим деятелем, оставившим труды в качестве наследства потомкам.
Пифагор нам известен еще со школы благодаря знаменитой теореме, согласно которой "пифагоровы штаны на все стороны равны".
Архимед
Древнегреческий математик, физик и инженер из Сиракуз. Архимед сделал множество открытий в геометрии. Заложил основы механики, гидростатики, был автором ряда важных изобретений.
Влад III Цепеш (Влад Дракула)
Настоящая фамилия Dracul — Дракул (Дракон); прозвище Цепеш (рум. Тереs, от tеара — кол) получил за жестокость в расправе с врагами, которых он сажал на кол, вассал венгерских королей, господарь Валахии (октябрь 1448,1456—1462,1476), находившейся также в зависимости от Турции.
Прототип заглавного персонажа в романе Брэма Стокера «Дракула».