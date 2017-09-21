15 звезд, которых можно легко принять за бомжей Рейтинг 9.7 Умение хорошо выглядеть зависит не только от денег. Можно в недорогих вещах выглядеть королевой, а можно с полной сумкой кэша смотреться так, что тебя будут периодически принимать за бомжа. И эти звезды - тому доказательство! У них есть миллионы, к их услугам - лучшие стилисты мира, а выглядят они так, что не каждый охранник пустит их в торговый зал супермаркета. Кэти Холмс

После развода с Томом Крузом и перехода к статусу матери-одиночки девушка усвоила "мамин стиль", предусматривающий одни и те же джинсы и в пир, и в мир. Это еще полбеды, но длинные волосы требуют ухода и не должны болтаться лохмами, падая на лицо, иначе оценка окружающими твоего внешнего вида сразу падает ниже плинтуса. Бритни Спирс

Страсть Бритни к треникам и толстовкам удачно дополняется люболвью к фаст-фуду. Все вместе создает полный и безупречный образ "тетки с раена". Линдси Лохан

Девчонке-хулинагке пристал панк-стиль. Но, Линдси, чтобы девушка в рваных шортах попала на обложку Vogue, шорты должны быть, как минимум, от Майкла Корса! А в таких штанишках с рынка попасть можно разве что на стенд "их разыскивает полиция". И, кстати, с криво заправленной майкой надо что-то делать. Дрю Бэрримор

И вновь не хватает малости - расчески. Ухоженные волосы - признак стиля, успеха, богатства, в конце концов. А спутанные длинные патлы - признак похмельного утра. Не стоит портить себе репутацию, девушка, ведь с вашими средствами человека с расческой мжно вызвать на дом в любой момент! Леонардо Ди Каприо

Пивное пузико, широкие укороченные штанишки и жиденькие волосы, собранные в хвостик - фирменный стиль Лео. Точно так же выглядят 90% генералов диванных войск и маршалов экранных танковых сражений - словом, лузеров по жизни. Что касается Лео, то надежду внушает лишь мысль о том, что такой имидж Лео поддерживает намеренно, чтобы отгонять назойливых поклонниц. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров