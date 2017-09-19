15 актеров телефильма "Оно" 1990 года: где они сейчас? Рейтинг 9.4 Впервые роман Стивена Кинга "Оно" был адаптирован Томми Ли Уоллесом в 1990 году в формате двухсерийного мини-сериала. Режиссеру действительно удалось снять страшный телефильм, да и с актерским составом он не прогадал. Спустя 27 лет историю "Оно" взялся по-новому рассказать Андрес Мускетти. Пока новый фильм начинает бить рекорды в прокате, мы предлагаем вам узнать, как сложилась судьба актеров оригинальной экранизации. 15. Деннис Кристофер - Эдди Каспбрак

Деннис Кристофер проснулся знаменитым после выхода комедии "Уходя в отрыв" в 1979 году. Тогда он получил премию BAFTA в номинации "Самый многообещающий дебютант". Затем американский актер снялся в таких успешных картинах, как "Уход в черное", "Падение", "Огненные колесницы". После телефильма "Оно" карьера Кристофера не сбавляет оборотов. Так, в 2012 году актер снялся в фильме "Джанго освобожденный". 14. Гарри Андерсон - Ричи Тозиер

До съемок в "Оно" Гарри Андерсон гастролировал с программой фокусника-иллюзиониста и несколько раз появлялся в популярных шоу. После ужастика он остался в киноиндустрии, начал писать сценарии и продюсировать проекты, а не так давно сыграл роли в фильме "Вопрос веры" и сериале "Студия 30". 13. Тим Рид - Майк Хэнлон

Актерская карьера Тима Рида началась в 1974 году с ситкома "Это моя мама". После "Оно" Тим остался на сцене, но в основном участвует в телешоу, среди которых "Такая Рэйвен", "соседи по комнате", "Области тьмы". 12. Аннетт ОТул - Беверли Марш

Свою карьеру Аннетт начала в юном возрасте, эпизодически появляясь в разных шоу. В 1983 году она сыграла возлюбленную Кларка Кента, Лану Ленг, в фильме "Супермен 3". Всемирную известность ей принесла роль Марты Кент в телесериале "Тайны Смолвиля". В прошлом году О’Тул снялась в фильме "Женщины-убийцы". 11. Джонатан Брэндис - Билл Денбро (в детстве)

Джонатан впервые стал сниматься в рекламных роликах в возрасте 6 лет. Затем он получил первую роль в телевизионной мыльной опере "Жизнь одна". Спустя два года после роли Билла Денбро в экранизации романа ужасов Стивена Кинга ему досталась главная роль в фильме "Боковые удары" совместно с Чаком Норрисом, и в том же году - в фильме "Божьи коровки" совместно с Родни Дэнжерфилдом. Несколько лет Брэндис занимался написанием сценариев к фильмам и пробовал режиссировать. К 2000-м актера перестали звать в новые проекты, Джонатан погрузился в депрессию и в 2003 году умер после предпринятой им попытки самоубийства. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...