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Любопытные факты о школах мира

19.09.2017 18:54
Рейтинг 9.1

Школьные годы являются одними из самых запоминающихся в нашей жизни. Как бы мы не хотели, но обучение в школе – это обязательный процесс, через который нужно пройти всем. Возможно, узнав о том, какими бывают школы в разных странах мира, вы больше начнете ценить то, что у вас есть, либо наоборот будете мечтать попасть в совершенно иную школу. Вот, несколько интересных фактов об образовании и школах, которые заставят вас взглянуть на все по-новому.

Начальная школа в Пхумачангтанг, Тибете считается самой высокой школой в мире
Эта школа находится на высоте 5373 метров над уровнем моря, и это на 200 метров выше базового лагеря Эвереста – высочайшей вершины Земли.

Начальная школа в Пхумачангтанг, Тибете считается самой высокой школой в мире Эта школа находится на высоте 5373 метров над уровнем моря, и это на 200 метров выше базового лагеря Эвереста – высочайшей вершины Земли.

Королевская школа в Кентербери, Англии является старейшей школой мира
Она была основана в 597 году н.э. Однако сегодня эта школа оснащена качественным оборудованием и предлагает современное образование.

Королевская школа в Кентербери, Англии является старейшей школой мира Она была основана в 597 году н.э. Однако сегодня эта школа оснащена качественным оборудованием и предлагает современное образование.

Все дети в Голландии начинают школу на свой 4-й день рождения, и поэтому в классе всегда есть новенький
Хотя у тех, кто постарше есть больше времени, чтобы адаптироваться и завести друзей, все дети находятся примерно на одном уровне развития ко времени, когда они поступают в школу.

Все дети в Голландии начинают школу на свой 4-й день рождения, и поэтому в классе всегда есть новенький Хотя у тех, кто постарше есть больше времени, чтобы адаптироваться и завести друзей, все дети находятся примерно на одном уровне развития ко времени, когда они поступают в школу.

Прием пищи во Франции считается частью процесса обучения
Дети не только изучают разные продукты и то, откуда они появляются (многие из них выращивают в школе), но и правила поведения и этикет за столом.

Прием пищи во Франции считается частью процесса обучения Дети не только изучают разные продукты и то, откуда они появляются (многие из них выращивают в школе), но и правила поведения и этикет за столом.

Ученики в Южной Корее должны оставаться и помогать убирать класс после уроков
Никто не уходит из класса, как только заканчиваются уроки.

Ученики в Южной Корее должны оставаться и помогать убирать класс после уроков Никто не уходит из класса, как только заканчиваются уроки.
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