Любопытные факты о школах мира Рейтинг 9.1 Школьные годы являются одними из самых запоминающихся в нашей жизни. Как бы мы не хотели, но обучение в школе – это обязательный процесс, через который нужно пройти всем. Возможно, узнав о том, какими бывают школы в разных странах мира, вы больше начнете ценить то, что у вас есть, либо наоборот будете мечтать попасть в совершенно иную школу. Вот, несколько интересных фактов об образовании и школах, которые заставят вас взглянуть на все по-новому. Начальная школа в Пхумачангтанг, Тибете считается самой высокой школой в мире

Эта школа находится на высоте 5373 метров над уровнем моря, и это на 200 метров выше базового лагеря Эвереста – высочайшей вершины Земли. Королевская школа в Кентербери, Англии является старейшей школой мира

Она была основана в 597 году н.э. Однако сегодня эта школа оснащена качественным оборудованием и предлагает современное образование. Все дети в Голландии начинают школу на свой 4-й день рождения, и поэтому в классе всегда есть новенький

Хотя у тех, кто постарше есть больше времени, чтобы адаптироваться и завести друзей, все дети находятся примерно на одном уровне развития ко времени, когда они поступают в школу. Прием пищи во Франции считается частью процесса обучения

Дети не только изучают разные продукты и то, откуда они появляются (многие из них выращивают в школе), но и правила поведения и этикет за столом. Ученики в Южной Корее должны оставаться и помогать убирать класс после уроков

Никто не уходит из класса, как только заканчиваются уроки. 1-56-1011-1516-16далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...