Любопытные факты о школах мира

Начальная школа в Пхумачангтанг, Тибете считается самой высокой школой в мире
Эта школа находится на высоте 5373 метров над уровнем моря, и это на 200 метров выше базового лагеря Эвереста – высочайшей вершины Земли.
Королевская школа в Кентербери, Англии является старейшей школой мира
Она была основана в 597 году н.э. Однако сегодня эта школа оснащена качественным оборудованием и предлагает современное образование.
Все дети в Голландии начинают школу на свой 4-й день рождения, и поэтому в классе всегда есть новенький
Хотя у тех, кто постарше есть больше времени, чтобы адаптироваться и завести друзей, все дети находятся примерно на одном уровне развития ко времени, когда они поступают в школу.
Прием пищи во Франции считается частью процесса обучения
Дети не только изучают разные продукты и то, откуда они появляются (многие из них выращивают в школе), но и правила поведения и этикет за столом.
Ученики в Южной Корее должны оставаться и помогать убирать класс после уроков
Никто не уходит из класса, как только заканчиваются уроки.