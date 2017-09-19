Стигматы, самовозгорания и другие необъяснимые загадки человеческого тела Рейтинг 9.9 20 сентября 1918 года у итальянского священника Пио на руках и ногах появились стигматы, которые периодически появлялись до самой его смерти в 1968 году. Кровоподтеки, язвы, отметины на теле человека в тех местах, где, по легенде, у Спасителя были раны от гвоздей и тернового венца, появлялись у людей в разных странах и в разные эпохи. При этом ученых подобные случаи ставят в тупик. Кроме ран, загадочным образом появляющихся на теле, существует множество случаев, когда происходящее с человеком современная наука объяснить не в состоянии. Самовозгорания, необъяснимые болезни и самоисцеления… Представляем вам самые удивительные происшествия, которые неподвластны никакому объяснению. Первые стигматы были замечены на теле святого Франциска Ассизского в 1224 г. Случилось это чудо во время церковного праздника Воздвижения Креста Господня. В конце XIX в. медики безрезультатно исследовали стигматы бельгийской девушки Луизы Лато, у которой каждый год в Страстную пятницу на ее ладонях появлялись кровоточащие раны. В канун очередного праздника, ученые осмотрели и плотно забинтовали одну руку девушки. Повязку даже опечатали, чтобы быть уверенными, что Луиза не наносит себе раны сама. В Страстную пятницу на руке вдруг стали появляться красные пятна, а потом открылись кровоточащие раны. В 1918 году, у итальянского монаха Пио, во время церковного торжества появились кровоточащие раны. Одно событие было приурочено к другому не менее загадочному- появлению стигматов у Франциска Ассизского. В период с 1911 по 1968 год его руки и ступни постоянно кровоточили, а рубцы доставляли ужасную боль: его раны бинтовали, а на руки постоянно надевали перчатки. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...