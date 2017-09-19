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Стигматы, самовозгорания и другие необъяснимые загадки человеческого тела

19.09.2017 12:56
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20 сентября 1918 года у итальянского священника Пио на руках и ногах появились стигматы, которые периодически появлялись до самой его смерти в 1968 году. Кровоподтеки, язвы, отметины на теле человека в тех местах, где, по легенде, у Спасителя были раны от гвоздей и тернового венца, появлялись у людей в разных странах и в разные эпохи. При этом ученых подобные случаи ставят в тупик. Кроме ран, загадочным образом появляющихся на теле, существует множество случаев, когда происходящее с человеком современная наука объяснить не в состоянии. Самовозгорания, необъяснимые болезни и самоисцеления… Представляем вам самые удивительные происшествия, которые неподвластны никакому объяснению.

Первые стигматы были замечены на теле святого Франциска Ассизского в 1224 г. Случилось это чудо во время церковного праздника Воздвижения Креста Господня.

Первые стигматы были замечены на теле святого Франциска Ассизского в 1224 г. Случилось это чудо во время церковного праздника Воздвижения Креста Господня.

В конце XIX в. медики безрезультатно исследовали стигматы бельгийской девушки Луизы Лато, у которой каждый год в Страстную пятницу на ее ладонях появлялись кровоточащие раны.

В конце XIX в. медики безрезультатно исследовали стигматы бельгийской девушки Луизы Лато, у которой каждый год в Страстную пятницу на ее ладонях появлялись кровоточащие раны.

В канун очередного праздника, ученые осмотрели и плотно забинтовали одну руку девушки. Повязку даже опечатали, чтобы быть уверенными, что Луиза не наносит себе раны сама. В Страстную пятницу на руке вдруг стали появляться красные пятна, а потом открылись кровоточащие раны.

В канун очередного праздника, ученые осмотрели и плотно забинтовали одну руку девушки. Повязку даже опечатали, чтобы быть уверенными, что Луиза не наносит себе раны сама. В Страстную пятницу на руке вдруг стали появляться красные пятна, а потом открылись кровоточащие раны.

В 1918 году, у итальянского монаха Пио, во время церковного торжества появились кровоточащие раны. Одно событие было приурочено к другому не менее загадочному- появлению стигматов у Франциска Ассизского.

В 1918 году, у итальянского монаха Пио, во время церковного торжества появились кровоточащие раны. Одно событие было приурочено к другому не менее загадочному- появлению стигматов у Франциска Ассизского.

В период с 1911 по 1968 год его руки и ступни постоянно кровоточили, а рубцы доставляли ужасную боль: его раны бинтовали, а на руки постоянно надевали перчатки.

В период с 1911 по 1968 год его руки и ступни постоянно кровоточили, а рубцы доставляли ужасную боль: его раны бинтовали, а на руки постоянно надевали перчатки.
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