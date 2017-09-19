Стигматы, самовозгорания и другие необъяснимые загадки человеческого тела

Первые стигматы были замечены на теле святого Франциска Ассизского в 1224 г. Случилось это чудо во время церковного праздника Воздвижения Креста Господня.
В конце XIX в. медики безрезультатно исследовали стигматы бельгийской девушки Луизы Лато, у которой каждый год в Страстную пятницу на ее ладонях появлялись кровоточащие раны.
В канун очередного праздника, ученые осмотрели и плотно забинтовали одну руку девушки. Повязку даже опечатали, чтобы быть уверенными, что Луиза не наносит себе раны сама. В Страстную пятницу на руке вдруг стали появляться красные пятна, а потом открылись кровоточащие раны.
В 1918 году, у итальянского монаха Пио, во время церковного торжества появились кровоточащие раны. Одно событие было приурочено к другому не менее загадочному- появлению стигматов у Франциска Ассизского.
В период с 1911 по 1968 год его руки и ступни постоянно кровоточили, а рубцы доставляли ужасную боль: его раны бинтовали, а на руки постоянно надевали перчатки.