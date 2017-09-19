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Знаменитости, прославившиеся благодаря реалити-шоу

18.09.2017 17:46
Рейтинг 9.5

Мы узнали об этих девушках благодаря необычному формату реалити-шоу, которые начали завоевывать телевидение лет 10 назад. Как правило, герои популярных реалити не поют, не танцуют, не пишут книг и не снимаются в кино. Они просто живут — да так ярко, что за ними следят миллионы. В итоге миллионы оказались на счетах новоиспеченных звезд.

Алена Водонаева
Участвовала в шоу «Дом-2» с 2004 по 2007 год
Покинув «Дом-2», Алена запела. Она записала несколько синглов, которые не пользовались успехом, и начала вести теле- и интернет-шоу: Reality Girl, «Популярный доктор», «Голая десятка» на Рен-ТВ, «Спокойной ночи, мужики» на ДТВ, «Каникулы в Мексике-2». Алена быстро стала одной из ведущих it-girls в Instagram, где выкладывает откровенные фото и смакует подробности своей личной жизни.

Алена Водонаева Участвовала в шоу «Дом-2» с 2004 по 2007 годПокинув «Дом-2», Алена запела. Она записала несколько синглов, которые не пользовались успехом, и начала вести теле- и интернет-шоу: Reality Girl, «Популярный доктор», «Голая десятка» на Рен-ТВ, «Спокойной ночи, мужики» на ДТВ, «Каникулы в Мексике-2». Алена быстро стала одной из ведущих it-girls в Instagram, где выкладывает откровенные фото и смакует подробности своей личной жизни.

Три года Водонаева была замужем за бизнесменом Алексеем Малакеевым, от которого родила сына Богдана.

Три года Водонаева была замужем за бизнесменом Алексеем Малакеевым, от которого родила сына Богдана.

После развода девушка встречалась с бизнесменом Арсением Шаровым, предпринимателем Юрием Анде и гонщиком Артемом Маркеловым, но в итоге свое сердце Алена отдала музыканту Алексею Косинусу. В августе пара сыграла свадьбу в Санкт-Петербурге.

После развода девушка встречалась с бизнесменом Арсением Шаровым, предпринимателем Юрием Анде и гонщиком Артемом Маркеловым, но в итоге свое сердце Алена отдала музыканту Алексею Косинусу. В августе пара сыграла свадьбу в Санкт-Петербурге.

Виктория Боня
Участвовала в шоу «Дом-2» с 2006 по 2007 год
На проекте «Дом-2» Виктория искала не любовь, а славу. И эта миссия была выполнена: сразу же после «Дома-2» Боня начала вести развлекательные шоу («Cosmopolitan. Видеоверсия» на ТНТ, «Love-машина» и «Каникулы в Мексике»), сниматься для мужских журналов и в клипах (Тимати, Димы Билана, Мити Фомина, МакSим). Девушке даже удалось пробраться в кино. На ее счету комедии «Вся прелесть любви» и «А мама лучше!», а также сериал «Универ».

Виктория Боня Участвовала в шоу «Дом-2» с 2006 по 2007 год На проекте «Дом-2» Виктория искала не любовь, а славу. И эта миссия была выполнена: сразу же после «Дома-2» Боня начала вести развлекательные шоу («Cosmopolitan. Видеоверсия» на ТНТ, «Love-машина» и «Каникулы в Мексике»), сниматься для мужских журналов и в клипах (Тимати, Димы Билана, Мити Фомина, МакSим). Девушке даже удалось пробраться в кино. На ее счету комедии «Вся прелесть любви» и «А мама лучше!», а также сериал «Универ».

Встретив сына ирландского миллионера Алекса Смерфита, Боня перебралась с ним в Монако. В 2012 году у пары родилась дочь, но молодые родители не стали регистрировать отношения. А в начале этого года стало известно о расставании пары. Вика рассказала, что они с Алексом решили расстаться еще полгода назад. По словам телеведущей, им удалось сохранить прекрасные отношения.

Встретив сына ирландского миллионера Алекса Смерфита, Боня перебралась с ним в Монако. В 2012 году у пары родилась дочь, но молодые родители не стали регистрировать отношения. А в начале этого года стало известно о расставании пары. Вика рассказала, что они с Алексом решили расстаться еще полгода назад. По словам телеведущей, им удалось сохранить прекрасные отношения.
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