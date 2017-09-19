Знаменитости, прославившиеся благодаря реалити-шоу Рейтинг 9.5 Мы узнали об этих девушках благодаря необычному формату реалити-шоу, которые начали завоевывать телевидение лет 10 назад. Как правило, герои популярных реалити не поют, не танцуют, не пишут книг и не снимаются в кино. Они просто живут — да так ярко, что за ними следят миллионы. В итоге миллионы оказались на счетах новоиспеченных звезд. Алена Водонаева

Участвовала в шоу «Дом-2» с 2004 по 2007 год

Покинув «Дом-2», Алена запела. Она записала несколько синглов, которые не пользовались успехом, и начала вести теле- и интернет-шоу: Reality Girl, «Популярный доктор», «Голая десятка» на Рен-ТВ, «Спокойной ночи, мужики» на ДТВ, «Каникулы в Мексике-2». Алена быстро стала одной из ведущих it-girls в Instagram, где выкладывает откровенные фото и смакует подробности своей личной жизни. Три года Водонаева была замужем за бизнесменом Алексеем Малакеевым, от которого родила сына Богдана. После развода девушка встречалась с бизнесменом Арсением Шаровым, предпринимателем Юрием Анде и гонщиком Артемом Маркеловым, но в итоге свое сердце Алена отдала музыканту Алексею Косинусу. В августе пара сыграла свадьбу в Санкт-Петербурге. Виктория Боня

Участвовала в шоу «Дом-2» с 2006 по 2007 год

На проекте «Дом-2» Виктория искала не любовь, а славу. И эта миссия была выполнена: сразу же после «Дома-2» Боня начала вести развлекательные шоу («Cosmopolitan. Видеоверсия» на ТНТ, «Love-машина» и «Каникулы в Мексике»), сниматься для мужских журналов и в клипах (Тимати, Димы Билана, Мити Фомина, МакSим). Девушке даже удалось пробраться в кино. На ее счету комедии «Вся прелесть любви» и «А мама лучше!», а также сериал «Универ». Встретив сына ирландского миллионера Алекса Смерфита, Боня перебралась с ним в Монако. В 2012 году у пары родилась дочь, но молодые родители не стали регистрировать отношения. А в начале этого года стало известно о расставании пары. Вика рассказала, что они с Алексом решили расстаться еще полгода назад. По словам телеведущей, им удалось сохранить прекрасные отношения. 1-56-1011-1516-2021-24далее Твитнуть Новости наших партнеров