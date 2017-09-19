Самые ужасные серийные убийцы 20 века Рейтинг 8.8 Если вы полагаете, что они злые, бессердечные или просто психически больны, то вы все равно являетесь частью общества, которое как отталкивают, так и привлекают жизни и умы серийных убийц. Кто они, и что ими движет? Мы представляем вашему вниманию репортаж про самых ужасающих серийных убийц 20 века. 25. Дэвид Берковиц

Известный как Сын Сэма или убийца 44 калибра, Дэвид Берковиц провёл серию убийств летом 1976 года. Используя револьвер "Бульдог" 44 калибра, он убил 6 человек и ранил ещё 7. Берковиц также направлял ряд писем в полицию и прессу с рассказами о своих дальнейших убийствах с целью подразнить. Он терроризировал жителей Нью-Йорка практически целый год. В конце концов, его схватили в августе 1977 года. Берковиц признался во всех убийствах и был приговорён к 25 годам тюремного заключения за каждое из них. 24. Эдмунд Кемпер

Эдмунд Кемпер – это американский серийный убийца и некрофил, который провёл серию жестоких серийных убийств в Калифорнии в 1970-х годах. В возрасте 15 лет он убил своих бабушку и дедушку, а позднее убил и расчленил шесть женщин, путешествующих автостопом в районе Санта-Крус. Самые жестокие тюрьмы мира Позднее он убил свою мать и одного из ее друзей, а несколько дней спустя сдался полиции. В ноябре 1973 года он был признан виновным в совершении 8 убийств. Он попросил для себя смертную казнь, но вместо этого получил пожизненный срок без права на досрочное освобождение. 23. Ларри Биттейкер и Рой Норрис

Эти двое американских серийных убийц вместе лишили жизни пятерых молодых женщин в Калифорнии в 1979 году. Они заманивали жертв в свой фургон, отъезжали в укромные места и затем оба насиловали и пытали несчастных с помощью ряда инструментов. В 1981 году маньякам были предъявлены обвинения в убийствах, похищениях и изнасилованиях. Биттейкер был приговорён к смерти и остается в камере смертников по сей день. Норриса, однако, пощадили в обмен на показания против своего сообщника. Его приговорили к 45 годам тюремного заключения. 22. Иэн Брейди и Майра Хиндли

Эти люди убили пятерых детей в 1963-1965 годах в Большом Манчестере, Англия. Их жертвам было от 10 до 17 лет. Перед тем, как быть зверски убитыми несчастные были подвергнуты сексуальному насилию. Трое из убитых были обнаружены в могилах, вырытых на Садлворт Мур (Saddleworth Moor), тело последней жертвы было найдено в доме Брейди. Местонахождение четвертого ребенка, Кита Беннетта (Keith Bennett) по сей день неизвестно. И Брейди, и Хиндли позже были приговорены к пожизненному заключению. Хиндли умерла в тюрьме в 2002 году. Брейди с тех пор переместили в больницу с максимальным уровнем безопасности Ашворт, где он по сей день и пребывает, периодически объявляя голодовки. 21. Кеннет Бьянки и Анджело Буоно

В период с конца 1977 до начала 1978 годов двоюродные братья Кеннет и Анджело удерживали в страхе всю Калифорнию, похитив, изнасиловав и убив 10 девушек в возрасте от 12 до 28 лет. Каждая из их жертв заканчивала свою жизнь в горах над Лос-Анджелесом, где они их душили. Бьянки пытался заявить о своей невиновности, сославшись на безумие, но позже было установлено, что документы, подтверждающие его ментальное нездоровье, поддельные. Он признал себя виновным и стал давать показания против Буоно. Оба были приговорены к пожизненному заключению. Буоно умер от сердечного приступа в своей камере в 2002 году. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров